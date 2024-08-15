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林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空

記者孟育民／台北報導

啦啦隊女神林襄日前在日本和講談社推出首本寫真集《薫-Kaoru-》因銷售一空，進行再版，引發了粉絲們的熱烈迴響。這本寫真書是和攝影師莉奈兼經紀人在兩年前就拍下的作品，拍攝手法風格和內容與前兩本寫真書截然不同，以其精緻的拍攝和林襄獨特的個人氣質，終於孕育出版，成為寫真市場上的熱賣品刷新自己的寫真天花板紀錄。

▲▼林襄寫真集銷售超好。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄寫真集銷售超好。（圖／莉奈文創提供）

林襄透露，在拍攝「微醺」主題時，因自己平時酒量不佳，拍攝時真的有一點醉了，所以眼神特別不一樣，充分展現了她的多面魅力。林襄這本書想讓大家透過寫真，感覺像是能聞到她身上的香味，也紀錄了她最美好的時刻，不僅是粉絲們的收藏佳品，更是影像藝術愛好者不可錯過的視覺盛宴。

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在首次發行後，寫真書很快便售罄，令許多未能及時購買的粉絲感到遺憾。為了回應粉絲們的熱情支持，林襄和出版方決定進行再版。此次再版消息一經公布，便在社交媒體上引起熱議，預計將再次掀起搶購熱潮。林襄表示：「非常感謝粉絲們對我這次作品的喜愛和支持。希望大家能通過這些照片感受到我的用心。」

▲▼林襄寫真集銷售超好。（圖／莉奈文創提供）

▲林襄性感尺度爆表。（圖／莉奈文創提供）

林襄的這本寫真書不僅展示了她的多樣風貌，更讓人們看到了她對藝術的熱忱與追求。隨著日本三度再版消息的公布，這本寫真書再次成為話題焦點，台灣版本也將預計在官網預購8/15-8/19，林襄生日當天9月5日發行。

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林襄, 寫真集

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