台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出

記者吳睿慈／台北報導

KPOP年度拼盤活動「GOLDEN WAVE in TAIWAN」於4月13日在高雄世運主場館舉行，當時無法親臨演唱會現場沒關係，東風衛視即將在8月16日送上完整播出，粉絲不用出門就能全程觀賞，演出名單超華麗，集結(G)I-DLE、SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）、ENHYPEN、STAYC、NMIXX、BOYNEXTDOOR、&TEAM、ZEROBASEONE、JD1共9組表演團體，連台灣孩子舒華、王奕翔都回家了，氣氛動容。

▲(G)I-DLE葉舒華於4月登上高雄世運場地。（圖／資料照／超級圓頂提供）



「GOLDEN WAVE in TAIWAN」拼盤演唱會由演員秋英宇擔任主持人，在台灣開賣時一票難求，逾5萬張票立即秒殺，演唱會當天在高雄世運主場館舉辦更是盛況空前，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累計人數高達5.7萬人，是睽違多年最強大的韓流盛宴。

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▲王奕翔高喊「我回來了」。（圖／讀者提供）



演唱會中高潮迭起，由新生代男團BOYNEXTDOOR打頭陣出場演出，演唱歌曲時還用中文跟台灣粉絲打招呼，緊接著ZEROBASEONE上場，成員大秀台語，對歌迷大喊：「我愛你！」還特別獻唱中文歌曲〈想見你〉，全場四萬粉絲齊唱超級壯觀，而第三組出場的JD1翻唱了韓流帝王Super Junior的〈Miracle〉，台下觀眾為之瘋狂，連媽媽級粉絲都專門從韓國飛過來應援。

▲▼GOLDEN WAVE於16日將在台灣播出。（圖／東風衛視提供）



來自台灣的&TEAM王奕翔（Nicholas）與(G)I-DLE葉舒華都很高興可以回到家鄉表演，舒華除了大秀台語，也兼任特別主持人，王奕翔更在台上激動高喊：「高雄我回來了！」讓現場粉絲尖叫聲不斷。接著，ENHYPEN、STAYC、NMIXX這幾組超人氣團體也輪番上陣，賣力唱跳，將演唱會氣氛炒熱到爆，最後大勢男團Seventeen小分隊BSS（夫碩順）壓軸登場，全球首度演唱韓劇《淚之女王》OST〈總是令我微笑〉，嗨翻全場！

「GOLDEN WAVE in TAIWAN」精彩內容將於16日（五）晚間7點半在東風衛視首播，緊接著在17、18日重播。