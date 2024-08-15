八點檔演員「女團出道」登南韓節慶開場！　集訓1個月嗨翻全場

記者黃庠棻／台北報導

鳳凰藝人吳欣樺在直播歌唱平台受到粉絲歡迎，日前受南韓保寧市的邀請，到夏季年度盛典「泥漿節」擔任開場演出，一連演唱3首自創曲，與南韓民眾一起嗨翻暑假。

▲吳欣樺登上「泥漿節」。（圖／民視提供）

從女團出道的吳欣樺，表示雖然不是第一次登大舞台，但為了這一次的任務，特別集訓1個月，每天趁拍攝8點檔的空檔，就到舞蹈教室報到，甚至還報名韓文家教，勤練韓文，雖然當天表演台下的觀眾幾乎都是外國人，可是每一位都很熱烈的互動，讓她直呼很有成就感。

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▲吳欣樺登上「泥漿節」。（圖／民視提供）

南韓保寧泥漿節，已經邁向第27個年頭，每年都吸引了全世界各地近300萬的觀光客前來體驗泥漿浴、泥漿趣味競賽，長達三週的盛會讓當地的旅店為之客滿。這一次吳欣樺能有機會站上南韓舞台，在流行娛樂文化的殿堂，展現個人舞藝與歌藝，讓她直呼很像夢想成真，這雖然是第一次到南韓，但感受到當地人的熱情相待，很多人對台灣也很熟悉，所以聊天就特別有話題，希望未來還有機會再到南韓進行深度旅行。

▲吳欣樺登上「泥漿節」。（圖／民視提供）

近期忙拍民視8點檔《愛的榮耀》的吳欣樺，在劇中飾演吳東諺的前女友黛安娜，日前拍攝調情戲碼，她笑說「太令人害羞了」，還好吳東諺一直很親切鼓勵她，在她NG時也給十足的鼓勵，甚至對她精神喊話「放膽來吧」，最後她也沉住氣，將這一場壓著吳東諺強吻他的這場重頭戲完成。

▲吳欣樺在《愛的榮耀》有演出。（圖／民視提供）