ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

星二代孫安佐（孫健豪）近期風波不斷，前幾天才PO出和爸爸媽媽和好的溫馨影片，14日被爆出在參加《拳願之星》真人秀時，遭一旁評審當眾嗆「X！我們今天已經忍你一整天了！」他忍不住動手掐對方脖子，立刻遭呼巴掌，兩人差點打起來。對此，父親孫鵬被問到此事也回應了。

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

▲孫安佐參加真人秀發生衝突。（圖／讀者提供）

孫鵬被問到孫安佐被打一事，透過經紀人回覆《ETtoday星光雲》，低調表示「這比較屬於他工作領域的事」，進一步認為「或許是為了宣傳？」對於兒子工作的事情沒有太多干涉，面對記者詢問，則簡單地說道「謝謝關心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-孫鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫鵬回應孫安佐被打。（圖／記者黃克翔攝）

根據讀者提供的現場影片可看到，孫安佐坐在評審席上準備對選手講評時，另名戴墨鏡的評審突然率先發難，不滿嗆：「我跟你講啦，你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，X！我今天已經忍你一整天了，真的，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

▲孫安佐參加真人秀發生衝突。（圖／讀者提供）

孫安佐一開始看得出強壓不爽心情，聽到最後一句就動手掐住對方脖子，瞬間惹火對方反擊，朝臉呼了一巴掌，兩人戰火一觸即發，旁人見狀立刻上前拉住雙方制止，對方評審繼續罵：「我沒在跟你鬧著玩，我不像其他選手一樣，跟你鬧著玩！」但孫安佐繼續說著英文，接著一派從容地離開現場。

此外，出手打孫安佐的評審導師身分曝光，是曾經拿下格鬥賽冠軍的拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森。他也曾參加過《拳願》相關賽事，更曾獲得賽事最佳人氣王，當時出戰影片特別找來玖壹壹站台力挺，他也曾和好友們一起站上「角頭GATAO演唱會」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《她的日與夜》霸榜串流冠軍！《背著善宰跑》已播4個月仍在前十
  2. 47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生
  3. 台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出
  4. 八點檔男星「手機裝定位app」讓妻查勤！　多付20元買鮮奶大吵
  5. 楊小迪現身節目「遭爆酒量超好」！　康康揭喝酒糗事：血型A型變XO
  6. 王思聰孩子媽「突曬婚紗照」！爆收豪宅＋天價扶養費　網酸：想嫁想瘋了
  7. 五月天遭爆「大巨蛋跨年場出局」改唱桃園　唱片公司回應了
  8. 八點檔演員「女團出道」登南韓節慶開場！　集訓1個月嗨翻全場
  9. 篠崎泫直播罕談Toyz！　自嘲形象差：不要問有的沒的
  10. 小甜甜離婚1年「突告白新歡」！　情感昇華成長：謝謝你一直愛我

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366