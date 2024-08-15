獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

星二代孫安佐（孫健豪）近期風波不斷，前幾天才PO出和爸爸媽媽和好的溫馨影片，14日被爆出在參加《拳願之星》真人秀時，遭一旁評審當眾嗆「X！我們今天已經忍你一整天了！」他忍不住動手掐對方脖子，立刻遭呼巴掌，兩人差點打起來。對此，父親孫鵬被問到此事也回應了。

▲孫安佐參加真人秀發生衝突。（圖／讀者提供）

孫鵬被問到孫安佐被打一事，透過經紀人回覆《ETtoday星光雲》，低調表示「這比較屬於他工作領域的事」，進一步認為「或許是為了宣傳？」對於兒子工作的事情沒有太多干涉，面對記者詢問，則簡單地說道「謝謝關心」。

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▲孫鵬回應孫安佐被打。（圖／記者黃克翔攝）

根據讀者提供的現場影片可看到，孫安佐坐在評審席上準備對選手講評時，另名戴墨鏡的評審突然率先發難，不滿嗆：「我跟你講啦，你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，X！我今天已經忍你一整天了，真的，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」

▲孫安佐參加真人秀發生衝突。（圖／讀者提供）

孫安佐一開始看得出強壓不爽心情，聽到最後一句就動手掐住對方脖子，瞬間惹火對方反擊，朝臉呼了一巴掌，兩人戰火一觸即發，旁人見狀立刻上前拉住雙方制止，對方評審繼續罵：「我沒在跟你鬧著玩，我不像其他選手一樣，跟你鬧著玩！」但孫安佐繼續說著英文，接著一派從容地離開現場。

此外，出手打孫安佐的評審導師身分曝光，是曾經拿下格鬥賽冠軍的拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森。他也曾參加過《拳願》相關賽事，更曾獲得賽事最佳人氣王，當時出戰影片特別找來玖壹壹站台力挺，他也曾和好友們一起站上「角頭GATAO演唱會」。