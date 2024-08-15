邱鋒澤新專賣＄1988「抽視訊簽售」！　遭評太貴親上火線回應

記者張筱涵／綜合報導

歌手邱鋒澤推出10周年精裝版專輯《COLOR Free》並舉行視訊簽售會，不過這次因為是精裝專輯價格並不菲，金額為1988元，因此掀起了歌迷們的討論，而他本人似乎也發現了聲浪，今（15日）發文回應。

▲邱鋒澤出新專輯並開視訊簽售抽獎活動。（圖／翻攝自原音官網）



邱鋒澤新專輯《COLOR Free》精裝版內含CD、歌詞本寫真書、筆記本、隨身鏡、貼紙，若在原音官網購買還會有2張獨家小卡，要價1988元。而這次還有舉辦視訊簽售會，根據規定買1張就是1次抽獎機會，等於買越多中獎機率越高（無法重複中獎）。

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不只如此，視訊簽售規範中更強調中獎資格不能轉讓，視訊簽售的畫面中若出現除了中獎者以外的其他人就會強制中斷且不再連線，若選擇購買視訊簽售版的專輯將不能退換貨。

▲邱鋒澤精裝專輯內容物和視訊簽售規範。（圖／翻攝自原音官網）



這樣的規範掀起歌迷們討論，部分人認為專輯賣得太貴，部分人則認為這樣的操作是模仿韓團營運，但「邱鋒澤是歌手不是偶像」，不過也有人抱持著相反意見。

▲歌迷反應。（圖／翻攝自Threads）



對此，邱鋒澤今天在Threads發文「記得用自己舒服的方式支持就好～＃不用買專輯」，短短1小時就有30多則留言和破百次轉發。歌迷們表示「邱老闆好暖我很抱歉，能力不行，我多刷刷歌等平裝」、「我的方式：整天去錢櫃都點你的歌、轉發你的Mv、社群po你的Cover或Live，讓身邊所有人都認識你」、「我會多聽歌的」、「我有錢就能瘋狂投資，等我有錢」。

▲▼邱鋒澤發文和留言區。（圖／翻攝自Threads）

