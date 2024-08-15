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王鶴棣錄影意外！「遭數百人推擠」場面失控如喪屍…深夜宣布退出

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣昨日（14）在廣東東莞錄製籃球節目《我的主場》，不料現場管控疏忽，加上沒有安全措施，錄影現場陷入混亂，更出現數百人瞬間包圍明星的驚人場面。他的工作室深夜宣布退出節目，節目單位隨後也公開道歉。

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣錄影現場發生推擠事故。（圖／翻攝自微博）

王鶴棣現身廣東東莞的街頭籃球場，現場吸引上千名民眾圍觀，然而降雨過後球場地面濕滑，沒有先處理，接著是管控執行不徹底，圍觀人潮與藝人之間沒有阻隔。根據網路瘋傳影片，他被數百人瞬間跑來包圍、推擠，途中有人摔倒，他想出手幫忙都來不及，衝上來的民眾宛如電影中的「喪屍」瘋狂靠近、搶拍合照，尖叫聲四起，陷入一片混亂。同時有網友拍攝事後照，現場人潮散去，留下許多垃圾，粉絲自發性協助清掃。

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▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣錄影現場發生推擠事故。（圖／翻攝自微博）

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲民眾包圍王鶴棣，完全沒防護場面失控。（圖／翻攝自微博）

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲錄影現場場地積水。（圖／翻攝自微博）

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣粉絲留下來清掃現場。（圖／翻攝自微博）

隨後王鶴棣工作室發聲明，表示藝人熱愛籃球，本著熱真態度和敬業精神配合錄影，「然而節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故」。工作室多次與節目單位溝通，但是現場問題仍無法解決，為了保護藝人人身安全與合法權益，正式通知退出節目後續的錄製，並暫停後續該節目的配合與宣傳，並要求節目單位公開道歉。

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣工作室聲明退出節目。（圖／翻攝自微博）

《我的主場》節目單位也在同日發出道歉聲明：「因節目落地執行管控疏忽，出現現場流程執行不到位，錄製場面混亂的情況，對此，我們向王鶴棣先生和現場觀眾以及粉絲們深表歉意。」

▲▼王鶴棣錄影現場發生推擠事故，工作室深夜宣布退出節目錄製。（圖／翻攝自微博）

▲節目單位道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

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