男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

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馮晨軒夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

記者蔡宜芳／綜合報導

全球暖化日益嚴重，每年夏季氣溫不斷飆升，讓許多人不開冷氣就難以過活，但又得面對昂貴的電費帳單。《超級模王大道》出身的馮晨軒（馮秉軒，餅乾）近日在節目中提到，他曾為了省半小時的電費，熱到在房裡暈倒，還被送醫打營養針。

▲▼馮晨軒夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命。（圖／翻攝自Instagram／cookiefeng1025）

▲馮晨軒分享自己因沒開冷氣熱暈的經驗。（圖／翻攝自Instagram／cookiefeng1025）

在《醫師好辣》最新播出的節目中，馮晨軒透露，他的家是位於頂樓，到了夏天就會非常炎熱。某天，他準備在二、三十分鐘後出門，為了省電，乾脆選擇不開冷氣，關在房間裡看電視，怎料，他看到一半突然覺得「電視越來越模糊」，最後就這樣熱暈在椅子上。

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▲▼馮晨軒夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命。（圖／翻攝自Instagram／cookiefeng1025）

▲馮晨軒為省電費，熱到暈倒。（圖／翻攝自Instagram／cookiefeng1025）

馮晨軒說，爸媽因為在門口沒等到他，開門才發現他已經昏倒，趕緊幫他降溫，並送到醫院打營養針。馮晨軒坦言，當下應該是因為自己忘記開窗戶，才會導致室溫過高，唯一慶幸的是自己有脫掉衣服，才能及時在家人的幫助下以酒精降溫。對此，醫師陳炳諴提醒說，人體在45度的高溫下就無法啟動酵素，這時候血管就會擴張，若是熱衰竭就可能會喪命。

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