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盧廣仲、高爾宣澎湖開唱！　吹海風飆嗓預告演出內容

記者蔡琛儀／台北報導

「2024澎湖追風音樂燈光節」即將於8月30日盛大開幕，首日開幕夜祭出超盧廣仲、怕胖團、高爾宣接力飆唱，高爾宣對於澎湖相當喜愛，對於美食，他直言：「印象最深刻的一定是海鮮！每次去都會吃超多！」更向粉絲喊話：「歌單有安排一些平常演出不太會唱的歌，大家可以期待一下。」

▲▼盧廣仲、高爾宣、怕胖團出席2024澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼高爾宣、盧廣仲、將在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼盧廣仲、高爾宣、怕胖團出席2024澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

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高爾宣興奮直呼：「很期待，很久沒去澎湖了！也很期待這次燈光節的表演！」他回憶起曾在海邊演出的經驗，那時候的風也是很失控，打趣說：「希望到時候來澎湖現場的觀眾們拍照時可以幫我抓一下角度。」來到澎湖旅行總是充滿熱血、陽光的意象，高爾宣回憶起：「以前來這邊玩的時候和朋友都是租一台摩托車到處跑，哪裡有好吃的就騎過去，都不會覺得遠，那時候覺得很熱血。」

盧廣仲也說：「距離上一次在澎湖演出已經好多年前了，非常想念那邊的海邊還有海鮮，期待回去跟大家一起唱歌一起吃美食。」大讚小卷、蝦子、魚都很好吃很新鮮。有趣的是，今年以「攏來SING嗨風」為題，好奇要如何抗衡澎湖海風？他笑答：「懷抱太極拳的精神，他越強我越弱，所以強風來的時候，我會把姿態變柔軟。」這次演出他則預告，「會唱一些自己、還有別人寫的好聽歌曲。」

怕胖團剛在高雄流行音樂中心舉辦完演唱會，團員們笑稱：「非常期待，抱著渡假的心情去演出～強風來襲對變瘦的我們開始有影響了，可能會被吹走？然後大寶說她就不穿裙子表演了。」想好好品嚐仙人掌冰淇淋跟炒飯，晚上更想去體驗釣小卷。

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