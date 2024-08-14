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羅巧倫滑交友app「跟閨蜜尪上床」　戲裡出大事…私下感情超反轉

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在劇中是同事也是閨蜜，在公司被稱為四葉草，上班時的好戰友，私下也是彼此的好閨密。而羅巧倫所飾演的林美妍快三十歲了還沒有男友，成了名符其實的大齡剩女，但在陰錯陽差下，竟在交友軟體上認識了閨蜜游詩璟的丈夫韓宜邦，進而滾床發生關係，背叛閨蜜造成了不可收拾的錯誤。

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦。（圖／三立提供）

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦在戲裡因為交友軟體上床。（圖／三立提供）

交友軟體在現今社會非常流行，其中也暗藏著地雷，在《願望》中羅巧倫飾演渴望愛情的女人，在APP上認識人夫韓宜邦，更沒料到男方竟是閨蜜的丈夫。羅巧倫笑說自己從沒有透過交友軟體去認識朋友，曾經好奇過，但至今連下載都沒有。

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▲《願望》羅巧倫、韓宜邦。（圖／三立提供）

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦在戲裡因為交友軟體上床。（圖／三立提供）

羅巧倫表示「單身很多年的時候，曾經想過要不要透過軟體去認識人，但還是覺得太危險了，因為完全不知對方背景的真假。」韓宜邦笑說自己周遭的朋友倒是有透過交友平台認識男友進而結婚，也算是美事一樁，直呼「那真是算運氣好，遇上對的人！」

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦。（圖／三立提供）

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦在戲裡因為交友軟體上床。（圖／三立提供）

韓宜邦目前唯一接觸過的只有社群軟體，他覺得婚姻是要互相信任的，所謂防不勝防，說道「真有心誰要幹嘛時擋也擋不住，一定會找到縫的」，表示「對玩交友軟體，我相信女生的直覺很準，所以盡量要非常小心。」很謹慎的韓宜邦笑說現在臉書和IG都不敢去隨便追蹤別人，以免造成不必要的誤會。

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦。（圖／三立提供）

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦在戲裡因為交友軟體上床。（圖／三立提供）

而劇中羅巧倫是屬於戀愛腦的女生，一心一意就要戀愛，韓宜邦說自己會很害怕這種人，過去曾經碰到過，和對方只是吃過一次飯，就發現她好投入，自己就趕快閃，還開玩笑說「在劇中遇到羅巧倫，她算是小白兔。」

羅巧倫說想談戀愛和戀愛腦是兩回事，自己雖渴望但算是清醒型，她現在把戀愛時間都花在追劇上，很容易就喜歡上男主角，像她之前迷上陸劇《墨玉雲間》的男主角王星越，竟然透過關係要到了他的簽名照，還得意地炫耀「很瘋狂，我超開心的，他現在都不隨便幫人簽名了！」

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦。（圖／三立提供）

▲《願望》羅巧倫、韓宜邦在戲裡因為交友軟體上床。（圖／三立提供）

此外，羅巧倫還笑說韓宜邦老婆林萱瑜最迷池昌旭，總會互虧好友「妳就喜歡近一點的，韓國是怎麼遇得到啊！」林萱瑜則開玩笑說，如果有機會和池昌旭交往，韓宜邦應該會成全退出，但她相當護夫表示「只要能和池昌旭合照就好。」

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羅巧倫, 《願望》

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