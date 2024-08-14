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金曲歌手「本色出演」客串八點檔　對手女星唱跳…結果GG了！

記者黃庠棻／台北報導

多次入圍金曲獎的歌手蔡家蓁，日前受邀客串民視八點檔《愛的榮耀》，參與連續劇的初體驗，與宮美樂一起唱歌跳舞，散播歡樂散播愛。蔡家蓁表示這一次演出就很平常心，因為就是本色演出歌手的身分，加上好朋友賴慧如、黃少谷、吳東諺、洪毛、李又汝、王曈等等都有參與演出，首次一日八點檔的體驗覺得特別溫暖。

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

蔡家蓁表示這一次跟宮美樂合作，第一次見到她本人覺得超可愛、超活潑，而且真的都沒有安靜的時候，會在旁邊一直嘰哩呱啦，無時無刻都處於一個很嗨的狀態，對於I人的她，旁邊很需要一位超級E人，直呼「被逗開心很重要。」

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蔡家蓁進一步透露，這一次要演出《愛的榮耀》真的非常開心，因為平常媽媽都有在看戲，所以演出前有特別陪她一起看，還討論起劇情，更交代她要努力把台詞背好，就可以自信演出了。

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

此外，蔡家蓁透露平常也有安排上表演課，因為很喜歡表演、戲劇，所以一直很期待能有戲劇的演出，她覺得演戲跟唱歌很像，說道「當你投入一個角色的時候，就是會進入那個角色的狀態，很自然地把它呈現出來，演員的邏輯和歌手是一樣的，像創作要透過生活中的觀察體會，把它寫下來，然後去理解及感受它再把它呈現出來，謝謝這一次8點檔《愛的榮耀》讓她圓夢，希望未來有更多戲劇的演出機會。」

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

▲蔡家蓁客串《愛的榮耀》，合體宮美樂。（圖／民視提供）

而宮美樂則說，這一次挑戰邊跳舞邊演戲還要邊唱歌，而且又是跟金曲歌手蔡家蓁一起，讓她壓力爆棚，所以在梳化的時間，就一直抓緊時間找蔡家蓁練習，對方人很好一直反覆陪她練。現場大家也給足宮美樂信心，所以第一次開拍還跳太大力，撞到櫃子讓架上的東西全掉下來，但令她印象深刻的是，劇中飾演她的媽媽錦雯，當天拍攝還一直躲在現場幫她加油，就像媽媽在陪女兒比賽，去現場加油一樣，給足她安心感。

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