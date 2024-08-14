記者葉文正／台北報導

來自俄羅斯的伊林美女藝人安妮近日推出第6首個人單曲〈最後的軟弱Last Weakness〉，這次MV安妮挑戰在海邊熱舞、騎馬，為呈現超性感亮麗服裝及完美身材曲線，安妮除持續健身運動，為避免水腫，執行3個月滴酒不沾，並找營養師設計2周的飲食控制排毒計畫，成效令她非常滿意。

▲安妮MV挑戰騎馬，為造型接上沈重髮片拍攝。（圖／伊林娛樂）

安妮說：「除練出馬甲線，甚至連皮膚、頭髮都變得光滑閃亮。」安妮也邀請台、巴混血男模好友戴凱文友情演出MV男主角，與她有一段親密互動。MV連結https://tw.psee.ly/6bbn7r.

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▲安妮邀男模好友戴凱文跨刀演出MV。（圖／伊林娛樂）



安妮說，為完美駕馭5套不同風格的性感服裝，她要求自己練出肌肉線條，更不能有半點贅肉，拍攝第1周的飲食管理，只吃蔬菜與海鮮和水，「完全不能吃澱粉、肉類及任何飲料。」第2周執行嚴格的4天禁食，「這4天只能喝水，另外補充維他命維持身體運作。」她苦笑表示，原本以為很簡單，「但連續4天不能吃一口東西，我真的以為我會死掉！」



▲安妮MV挑戰騎馬。（圖／伊林娛樂）

禁食期間，她恰巧受邀出席Netflix活動，看著眼前美食佳餚，堅持一口都不吃，她說，「如果吃了一口，就浪費前面的努力了！」展現驚人毅力，不過安妮也特別強調，若要進行飲食排毒，一定要諮詢營養師或醫生，「大家不可以隨便不吃東西。」她說，因為自己的夢想就是在海邊騎馬、沙灘跳舞，這些都需要更穩定的平衡感，攝影師黃天仁為她拍照前，多次提醒她騎馬務必小心怕她受傷，最後平安完成拍攝，她說，「最難練的腹肌和腿部線條都練出來了，我真的很開心。」



▲安妮為拍MV差點死掉。（圖／伊林娛樂）

拍攝當天日正當中，她在海邊跳舞跳到快昏倒，舞蹈老師發現她臉色發白，趕緊提醒她稍微休息，安妮說，當天凌晨4點化妝，中午頂著烈日跳舞，因上廁所不方便，她不太敢喝水，其中騎馬的造型，她頭頂著近2公斤髮片，另外因服裝很性感，無法穿內衣，僅能以雙面膠防走光，但全身流汗的她，膠帶完全黏不住，一整天下來，雖然皮膚狂擦防曬，但還是曬得紅通通，頭皮則已曬傷，安妮說，但看到美美的MV成果，一切付出都很值得。