ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美Mika怒離婚

健身網美Mika在IG有3.9萬粉絲，外表亮麗的她卻遭遇前夫婚內出軌、買春等不堪對待。（翻攝自milk.du84 IG）

圖文／鏡週刊

曾以「美女物理治療師」登上《國光幫幫忙》的健身網美Mika，有著性感身材，專業加上亮麗外表，IG有3.9萬人追蹤，但她今年結束了兩年婚姻，背後藏著血淚斑斑的不堪經歷。原來她遭高雄在地名人、扶輪社長前夫劉男，在婚內出軌，男方趁她住院治療時直奔小三家約會；此外，不但約砲是日常，還趁兩人在日本旅遊時跑去風俗店買春，她接受本刊專訪時，道出這兩年婚姻造成的巨大陰霾。

Mika是高雄知名的網美，除了擁有火辣身材和亮麗外表之外，也身兼物理治療師及私人健身教練，經常在社群上分享相關知識，有著不少學員和粉絲，在社群版面上展現出的美好生活令人羨慕，但背後的辛酸掀起來片片都很難堪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖知前夫（右）婚前就有黑歷史，但Mika（左）聽信前夫改過自新的說詞，與他步入婚姻。（讀者提供）

▲雖知前夫（右）婚前就有黑歷史，但Mika（左）聽信前夫改過自新的說詞，與他步入婚姻。（讀者提供）

回顧這段交往一年、結婚兩年的感情經歷，令Mika最難承受的就是，患有自體免疫疾病的她，每半年需住院治療一次，她始終體諒丈夫劉男需要應酬，未曾要求陪伴，因此期間住院，丈夫從未出現過。

劉男瞞著Mika，帶小三在KTV包廂親密摟抱還給躺大腿，被友人上網爆料。（翻攝自爆料公社）

▲劉男瞞著Mika，帶小三在KTV包廂親密摟抱還給躺大腿，被友人上網爆料。（翻攝自爆料公社）

即使有已婚身分，但劉男熱愛在網路上回覆美女。（翻攝自劉男Threads）

▲即使有已婚身分，但劉男熱愛在網路上回覆美女。（翻攝自劉男Threads）

到了今年4月，也就是讓Mika決心離婚的轉捩點，就是她住院時，丈夫稱出席商業活動，且也拍了現場照片報備，事後卻發現，劉男根本就是光明正大帶著小三約會，當晚還一起吃了破萬元的高級晚餐、夜奔小三住處，讓Mika徹底心冷，「那時候我就知道這個人沒救了，他根本不愛我，最愛的是他自己。」

原來Mika在兩年的婚姻中，遭在地名人前夫、高雄富立扶輪社長、千萬房仲劉男背叛，除了婚內出軌、搞小三外，甚至還大張旗鼓地買春。Mika決心離婚後，又從各方聽聞更多穢亂細節，甚至已成為高雄地方議論的八卦，她忍痛及時停損外，也藉由傾訴自己的經歷，不希望有更多女孩受害。

在兩人因此訴請離婚期間，眾多親友眼見Mika被蒙在鼓裡，紛紛不忍了，告訴她更多細節，比如說，兩人曾同遊京都，當天早上，劉男告訴她，想特地去購買潮牌，還特地到了潮店拍照回傳，不疑有它的Mika，則是自己在飯店房間收拾行李準備退房。

等到了中午，Mika見丈夫回來滿頭大汗，宣稱沒買到潮牌，她還心疼安慰，想不到事後劉男竟向親友炫耀，他根本不是去買東西，是跑去風化區買春！「他根本就是時間管理大師，知道他的行為，讓我的心已經粉身碎骨。」


更多鏡週刊報導
【網美怒斷買春夫1】千萬房仲尪遊京都丟包她去買春　滿頭汗回房瞎掰「逛街買潮牌」
【網美怒斷買春夫2】浪子回頭都嘴砲　他在「百人買春群組」對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

棕熊闖飯店！員工一旁熟睡　被吵醒驚見「在眼前」嚇爛

推薦閱讀

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

快訊／鬧翻羅時豐爆AB合約！　侄子長文親揭內幕：和姑丈仍是家人

快訊／鬧翻羅時豐爆AB合約！　侄子長文親揭內幕：和姑丈仍是家人

SUGA路邊醉倒瞬間曝光！　「騎車擦撞護欄」被巡邏隊發現

SUGA路邊醉倒瞬間曝光！　「騎車擦撞護欄」被巡邏隊發現

琳妲遭經紀人「公園強抱亂摸」趁喝醉下手！　接工作變陪酒黑幕全說了

琳妲遭經紀人「公園強抱亂摸」趁喝醉下手！　接工作變陪酒黑幕全說了

江坤俊1個月前鬧翻鄭凱云請辭　「PO新片復出」合體新搭檔

江坤俊1個月前鬧翻鄭凱云請辭　「PO新片復出」合體新搭檔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

快訊／鬧翻羅時豐爆AB合約！　侄子長文親揭內幕：和姑丈仍是家人

SUGA路邊醉倒瞬間曝光！　「騎車擦撞護欄」被巡邏隊發現

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／8月14日星座運勢　魔羯保持微笑運就來
  2. 六月同框王齊麟：換我摸金牌了！陳詩媛臉紅勾手…金球拍蛋糕吸睛
  3. 蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休
  4. 安以軒富商夫坐牢14年！她「大動作切割原因曝光」　突刪光微博神隱
  5. 渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚
  6. 安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心
  7. 安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞
  8. 快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中
  9. 籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情
  10. SUGA路邊醉倒瞬間曝光！　「騎車擦撞護欄」被巡邏隊發現

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366