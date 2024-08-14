渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

圖文／鏡週刊

曾以「美女物理治療師」登上《國光幫幫忙》的健身網美Mika，有著性感身材，專業加上亮麗外表，IG有3.9萬人追蹤，但她今年結束了兩年婚姻，背後藏著血淚斑斑的不堪經歷。原來她遭高雄在地名人、扶輪社長前夫劉男，在婚內出軌，男方趁她住院治療時直奔小三家約會；此外，不但約砲是日常，還趁兩人在日本旅遊時跑去風俗店買春，她接受本刊專訪時，道出這兩年婚姻造成的巨大陰霾。

Mika是高雄知名的網美，除了擁有火辣身材和亮麗外表之外，也身兼物理治療師及私人健身教練，經常在社群上分享相關知識，有著不少學員和粉絲，在社群版面上展現出的美好生活令人羨慕，但背後的辛酸掀起來片片都很難堪。

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▲雖知前夫（右）婚前就有黑歷史，但Mika（左）聽信前夫改過自新的說詞，與他步入婚姻。（讀者提供）

回顧這段交往一年、結婚兩年的感情經歷，令Mika最難承受的就是，患有自體免疫疾病的她，每半年需住院治療一次，她始終體諒丈夫劉男需要應酬，未曾要求陪伴，因此期間住院，丈夫從未出現過。

▲劉男瞞著Mika，帶小三在KTV包廂親密摟抱還給躺大腿，被友人上網爆料。（翻攝自爆料公社）

▲即使有已婚身分，但劉男熱愛在網路上回覆美女。（翻攝自劉男Threads）

到了今年4月，也就是讓Mika決心離婚的轉捩點，就是她住院時，丈夫稱出席商業活動，且也拍了現場照片報備，事後卻發現，劉男根本就是光明正大帶著小三約會，當晚還一起吃了破萬元的高級晚餐、夜奔小三住處，讓Mika徹底心冷，「那時候我就知道這個人沒救了，他根本不愛我，最愛的是他自己。」

原來Mika在兩年的婚姻中，遭在地名人前夫、高雄富立扶輪社長、千萬房仲劉男背叛，除了婚內出軌、搞小三外，甚至還大張旗鼓地買春。Mika決心離婚後，又從各方聽聞更多穢亂細節，甚至已成為高雄地方議論的八卦，她忍痛及時停損外，也藉由傾訴自己的經歷，不希望有更多女孩受害。

在兩人因此訴請離婚期間，眾多親友眼見Mika被蒙在鼓裡，紛紛不忍了，告訴她更多細節，比如說，兩人曾同遊京都，當天早上，劉男告訴她，想特地去購買潮牌，還特地到了潮店拍照回傳，不疑有它的Mika，則是自己在飯店房間收拾行李準備退房。

等到了中午，Mika見丈夫回來滿頭大汗，宣稱沒買到潮牌，她還心疼安慰，想不到事後劉男竟向親友炫耀，他根本不是去買東西，是跑去風化區買春！「他根本就是時間管理大師，知道他的行為，讓我的心已經粉身碎骨。」



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