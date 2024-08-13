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舒華電影院朝聖《鬼才之道》！　悄現身首映竟是「陳柏霖邀的」

記者黃庠棻／台北報導

韓國大勢女團 (G)I-DLE 成員葉舒華，昨（13）晚在Instagram突發2則限時動態推薦電影《鬼才之道》，甚至跟好友朵拉舉起雙手向前扮鬼的「好恨啊！」手勢，讓網友紛紛留言「舒華什麼時候來看《鬼才》？」、「天啊！我也想跟舒華一起『好恨啊！』」，引起熱議。

▲舒華朝聖鬼才知道。（圖／翻攝自舒華IG）

▲舒華朝聖《鬼才之道》。（圖／翻攝自舒華IG）

舒華在貼文中寫道「《鬼才之道》鬼才知道我真的去看首映啦，真的好久沒有進戲院看電影了，果然好電影就是要在大銀幕上出現才對味！只能說各位再不去看的話⋯⋯我就要劇透啦～！」文末更調皮地說「別恨我啊～貼心提醒：進戲院才不會被恨喔～」

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▲舒華朝聖鬼才知道。（圖／翻攝自舒華IG）

▲舒華朝聖《鬼才之道》。（圖／翻攝自舒華IG）

照片中，舒華手上還拿著「最佳厲鬼獎」做成的首映票，非常融入劇情。據了解，舒華是陳柏霖邀請參加上週首映會，非常低調沒有驚動到任何人，一直到昨晚發文才被發現。

不只舒華大讚《鬼才之道》，身為影后、同時也以執導《後來的我們》晉身億萬導演的劉若英也在觀賞後寫下感觸「《鬼才之道》讓我害怕的並不是那些鬼，甚至我好愛那些鬼。讓我害怕的是在笑聲中我覺得我反倒被「它」看見了我的害怕。其實有沒有被看見、被認同？別人認為我們是否特別？都是後面的事，當下有沒有盡興的過好自己喜歡的、相信的才是重要的。」

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖邀請舒華朝聖《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？「你知道當鬼的好處是什麼嗎？」打破想像、超乎預期，史上第一部陰間喜劇電影《鬼才之道》全台熱映中。

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