62歲劉德華連唱22場不喊累！　霸氣放話：唱到70、80歲





▲劉德華睽違5年重啟演唱會巡迴。（圖／台灣映藝提供）



記者翁子涵／台北報導

劉德華36場《今天is the day巡迴演唱會2024》內地站，由7月上海站啟程至昨日成都站，他挾着汗水和歡呼聲下，已順利完成了22場演出，他表示多虧粉絲的正能量，讓他體能充沛，笑稱相信70歲仍可站在台上跟大家見面，為了讓自己有適當的休息，所以每一站完成後，都會小休數天，劉德華面對精力充沛的粉絲也不得不說：「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！」

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▲▼劉德華笑稱相信自己70歲還有體力唱給大家聽。（圖／台灣映藝提供）

雖然超過5年沒有舉行演唱會，但劉德華的體能絲毫未受影響，他每一站都捨不得的說：「開心的時間真的過得好快，36場演唱會已經唱了超過一半，接下來還有更多跟觀眾在場館開心的時刻。觀眾的熱情對我來說是正能量，每日都鞭策自己keep going。」難得能在不同地方跟粉絲在演唱會中見面，他珍惜地說：「大家能夠有這些機會相聚，特別珍惜。明白到粉絲對自己的愛，大家應該用享受這種心情去看演唱會 ，乖乖的坐在自己座位上舉起雙手舞動一下，那就最好了，順便當做運動。」

轉瞬間劉德華已經先後到了5個城市演出，歌迷不但在顯眼的地方秀出應援的橫額擺設，還有最大的一份禮物就是有一群歌迷唱、作、導炮製了一首《愛華1萬年》的MV，相當有心思，劉德華也感動地說：「他們不只有才華，還很『愛華』，每一次聽到他們在場內不停說劉德華、我愛你！劉德華、我愛你！」

劉德華感性表示自己很享受粉絲的聲音，時時刻刻都被他們的舉止感動，「歌迷所給我的，是一份福氣。我相信即使我70歲、80歲在台上，仍然那麼愛我，所以我也愛你們。」而緊接成都站的還有重慶、杭州，深圳等14場。