豆花妹收粉絲手寫信「遭嫌台語爛」！　親曝真實心聲：真是謝囉

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡黃汝（豆花妹）平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，最近出演台語律政劇《無罪推定》的她，透過社群限動發文分享，收到一位粉絲的手寫信，結果打開看到對方寫了一句「追了妳14年，知道妳的台語有多爛」之後，直接戳中她的心，同時也笑說：「真是謝囉！」

▲豆花妹平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



豆花妹透露，在還未打開信件之前，她就忍不住先猜測信中的內容，本來以為可能是關於寫給她的支持或鼓勵。然而，當她真正讀到信中的一句話時，內心受到強烈的觸動。這位粉絲向她表示：「追了妳14年，知道妳的台語有多爛！」這句話讓豆花妹不禁笑了出來，她深深感受到對方的真情，同時也打趣回應：「真是謝囉！」

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▲豆花妹分享粉絲手寫信的內容。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

豆花妹在文中幽默回應這位粉絲的留言，她表示自己知道粉絲的用意，同時也很感謝對方的支持。她提到，雖然粉絲寫下這句話看似在調侃她，但她明白這其實是對方對她的一種稱讚及鼓勵。然而，豆花妹先前在出席《無罪推定》開播記者會時曾坦言，接拍這部戲最大的壓力就是要講台語，不過雖然她身為台語新手，但仍透過不斷努力，讓眾人讚賞「完全不像是第一次演台語劇」。