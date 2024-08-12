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SEVENTEEN淨漢下半年入伍！　Pledis再曝「文俊輝將缺席世巡」

記者張筱涵／綜合報導

韓團SEVENTEEN即將推出第12張迷你專輯，並正式展開新一輪的世界巡迴演唱會《RIGHT HERE》，不過所屬經紀公司Pledis今（12日）發出聲明，宣布淨漢和文俊輝將會缺席部分活動。

▲▼文俊輝 淨漢。（圖／翻攝自FACEBOOK／SEVENTEEN）

▲文俊輝（左）和淨漢未來活動有變動。（圖／翻攝自FACEBOOK／SEVENTEEN）

Pledis今天發出聲明，宣布淨漢由於下半年即將當兵，因此不會參加迷你12輯的活動和新一輪世界巡迴，僅會出席已公告的粉絲簽名會和《Lollapalooza Berlin》演出，未來詳細的入伍時間將會另行公告。

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不只淨漢，Pledis提到和文俊輝進行長時間討論後，決定文俊輝下半年將並行在大陸的演技活動。儘管文俊輝本人強烈希望可以參與團體活動，但因為會和戲劇拍攝行程重疊的關係，文俊輝將缺席《Lollapalooza Berlin》、迷你12輯的活動和新一輪的世界巡迴演唱會。

【Pledis公告翻譯】

您好，這裡是Pledis Entertainment。

我們將向您介紹2024年下半年SEVENTEEN成員淨漢和文俊輝的活動計劃。

淨漢預計將於今年下半年履行兵役義務。雖然已經完成了大部分可提前準備的內容拍攝，但他將無法參加從10月開始的第12張迷你專輯活動及「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」的行程。不過，淨漢仍將如期參加已公告的粉絲簽名會及「Lollapalooza Berlin」演出，與各位CARAT見面。關於淨漢履行兵役義務的詳細通知，將在日後另行公告。

經過與文俊輝及SEVENTEEN成員的長時間討論，我們決定讓文俊輝在今年下半年同時進行在中國的演藝活動。與淨漢一樣，文俊輝已完成大部分可提前準備的內容拍攝，但由於與當地拍攝行程衝突，他將無法參加「Lollapalooza Berlin」演出、第12張迷你專輯的音樂節目活動及「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」。儘管如此，文俊輝依然強烈希望參與團體活動，並將盡量參加與CARAT見面的行程。

懇請各位CARAT理解，並為淨漢順利履行兵役義務及文俊輝的活動送上祝福。也請大家繼續關注並支持SEVENTEEN成員們在下半年的各項活動。

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SEVENTEEN, 淨漢, 文俊輝

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