虞書欣化身花仙子「辣露美腿」！　側拍生圖瘋傳…網：顯得頭更大

記者高語璠／綜合報導

大陸女星虞書欣2020年參加選秀節目《青春有你2》打開知名度，後續演出的戲劇也都有亮眼成績，是當今新生代流量小花。她近日以花仙子造型現身活動，怎料這身裝扮卻換來網友們無情吐槽，但也有人跳出來緩頰，認為是拍攝角度問題，在網路上掀起討論。

▲虞書欣化身花仙子出席活動。（圖／翻攝自小紅書／溫思兒；翻攝自微博／Real皮皮王）

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虞書欣日前受邀參加活動時，以一襲淡藍色V領禮服亮相，畫面中，可見到整件裙子佈滿了立體小花，腰間處用了紅色綁帶作為點綴，而下半身開衩設計，讓美腿在行走時能若隱若現展現出來，模樣彷彿是童話故事中的仙子，另外在妝容的部分，使用睫毛膏讓睫毛變得又濃又翹，再搭配眼線，更加凸顯出水汪汪的眼睛。

▲虞書欣日前出席活動，以一襲淡藍色禮服現身。（圖／翻攝自微博／虞書欣Esther）

事後有網友將側拍生圖上傳到網路，寫道「很難想像，這是內娛當紅女明星的造型與身材」，其他人則表示「髮型和裙子根本不搭，她越來越土得標新立異」、「頭本身就很大，還搞這麼一個髮型，顯得更大了」，但也有人出來替虞書欣打抱不平，認為俯拍本來就會顯矮，甚至還有人說：「我人在現場，美得我心跳要停了。」