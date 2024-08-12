「脫飯收容所」造謠姜丹尼爾淫亂！　曾辯「以為是真的」開庭說詞全傻眼

記者張筱涵／綜合報導

首爾中央地方法院於今（12日）針對YouTube頻道「脫飯收容所（탈덕수용소）」經營者A女進行結審公審，檢方以涉嫌毀損歌手姜丹尼爾名譽為由，要求對其處以罰款韓幣300萬元（約台幣7.5萬元）。

▲「脫飯收容所」經營者今天出庭時以假髮、帽子、黑粗框眼鏡和口罩遮臉。（圖／翻攝自YouTube／연합뉴스 Yonhapnews）



A女於2022年發布了一段標題為「國民男友演員偶像的淫亂私生活」的影片，該影片當時深刻影響了姜丹尼爾的形象並造成其名譽受損，因此被提起公訴。今天戴著假髮出庭表示「當時很不成熟，想法太淺了，因為這樣短視的想法，給受害者們帶來了傷害，非常抱歉」，還承諾將通過志願活動為社會做出貢獻，試圖彌補過去的錯誤。

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實際上，檢方最初曾以罰款300萬韓元的方式對A女進行簡易起訴，但法院最終決定將此案移交至正式審判，A女在審判過程中承認製作並發布該影片，但主張當時以為影片內容是真實的。法官李準求（音譯）將A女的一審宣判日期定於9月11日下午2點（南韓時間）。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）



脫飯收容所正在進行的訴訟不只此案，她曾在女團IVE成員張員瑛提起的損害賠償訴訟中一審敗訴。該案件起因於去年10月，張員瑛指控A女在YouTube頻道「脫飯收容所」上發布侮辱其人格的假消息，一審法院判決A女需賠償張員瑛韓幣1億元（約台幣250萬元）及延遲利息。該案在上訴過程中進行了調解，但最終未能達成協議，現在上訴審仍在進行中。