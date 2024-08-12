ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛雅七夕放閃老公遭疑懷孕！　「曬全身近照」曝圓肚真相

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，在2022年宣布嫁給圈外15年好友，更自創素麻辣鍋品牌，平時會在社群記錄生活的她，最近因為一張七夕放閃老公的照片，被部分網友質疑懷孕。為此，她今（12）日特別PO出一張全身以及體重照親自闢謠。

▲愛雅（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅在文中先是感謝各界的關心，同時也明確表示「我沒懷孕」，親自澄清近來有關她肚子變圓的傳聞。愛雅進一步解釋，因為新婚生活讓她幸福胖了，並非如外界所猜測的懷孕，同時也分享，她和老公在過去兩個月裡的健康飲食計畫。她透露，由於老公的細心照顧和三餐健康的飲食安排，讓她的體態有了顯著的變化，特別是腰圍「回來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛雅（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅發文澄清自己沒有懷孕。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

為了證明自己的話，愛雅還在文中附上上週工作時的照片，同時也幽默表示，這些照片是她瘦身成功的最好證明。透過愛雅分享的兩張照片可見到，她在6月11日時的體重為49.6公斤，到了8月11日時體重則降至42.8公斤，在另外一張照片中，愛雅身穿米色的無袖短上衣，搭配一件高腰牛仔褲，完美展現她纖細的腰身和修長的雙腿，並對鏡頭露出自信的微笑。

▲愛雅（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅平時會在社群低調放閃。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

事實上，愛雅在七夕時才在社群分享一張與老公的合照，照片中，她身穿一件白色的長裙，再搭配一頂寬邊的草帽，與老公親密地站在一起，對方還轉向愛雅的側臉，溫柔地親吻她的臉頰，整體氛圍相當甜蜜幸福。為此，愛雅在文中提到，對她來說，真正的幸福不只是在節日裡的慶祝，更是在日常生活中的細水長流，同時也甜蜜表示，「愛你不只在七夕」，表達對老公的深情謝意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答了

他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答了

加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛雅, 結婚, 放閃, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 夏乙薇提告禮儀社出包「收不起訴處分書」！　不滿再議：硬仗打到底
  2. 周定緯唱一半被「重要女人」突襲！　當場激動哽咽吐心聲
  3. 中秋節路邊烤肉！「混血男星」舞陽吐心中納悶　不忍了獻出第一次
  4. Hey! Say! JUMP人夫再加1！　八乙女光娶圈外人：未來會加倍努力
  5. 摯友突心肌梗塞過世！胡宇威感性「面對海想起他」　和陳庭妮談身後事
  6. 快訊／未成年私密片再增41少女受害！　黃子佼現身北院出庭答辯
  7. 「脫飯收容所」造謠姜丹尼爾淫亂！　曾辯「以為是真的」開庭說詞全傻眼
  8. YouTube遭下架4個月「統神暴瘦近況曝光」　網驚：瘦到像是P上去
  9. 林郁婷身高被酸「男性特質」！　165cm唐從聖難過了：原來我是女生
  10. 愛雅七夕放閃老公遭疑懷孕！　「曬全身近照」曝圓肚真相

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366