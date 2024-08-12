愛雅七夕放閃老公遭疑懷孕！　「曬全身近照」曝圓肚真相

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，在2022年宣布嫁給圈外15年好友，更自創素麻辣鍋品牌，平時會在社群記錄生活的她，最近因為一張七夕放閃老公的照片，被部分網友質疑懷孕。為此，她今（12）日特別PO出一張全身以及體重照親自闢謠。

▲愛雅平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅在文中先是感謝各界的關心，同時也明確表示「我沒懷孕」，親自澄清近來有關她肚子變圓的傳聞。愛雅進一步解釋，因為新婚生活讓她幸福胖了，並非如外界所猜測的懷孕，同時也分享，她和老公在過去兩個月裡的健康飲食計畫。她透露，由於老公的細心照顧和三餐健康的飲食安排，讓她的體態有了顯著的變化，特別是腰圍「回來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛雅發文澄清自己沒有懷孕。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

為了證明自己的話，愛雅還在文中附上上週工作時的照片，同時也幽默表示，這些照片是她瘦身成功的最好證明。透過愛雅分享的兩張照片可見到，她在6月11日時的體重為49.6公斤，到了8月11日時體重則降至42.8公斤，在另外一張照片中，愛雅身穿米色的無袖短上衣，搭配一件高腰牛仔褲，完美展現她纖細的腰身和修長的雙腿，並對鏡頭露出自信的微笑。

▲愛雅平時會在社群低調放閃。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

事實上，愛雅在七夕時才在社群分享一張與老公的合照，照片中，她身穿一件白色的長裙，再搭配一頂寬邊的草帽，與老公親密地站在一起，對方還轉向愛雅的側臉，溫柔地親吻她的臉頰，整體氛圍相當甜蜜幸福。為此，愛雅在文中提到，對她來說，真正的幸福不只是在節日裡的慶祝，更是在日常生活中的細水長流，同時也甜蜜表示，「愛你不只在七夕」，表達對老公的深情謝意。