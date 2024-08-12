鍾明軒待美國1個月「一直延期回台」！認了逃避：回不到那個群體

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒7月中旬飛往美國旅遊，原本預計待將近1個月，體驗不同的生活。然而，他12日在社群網站坦言，一直在延期回台的時間，「清楚現在自己已經回不到那個群體裡面。」

▲鍾明軒一直延期回台的時間。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



不只這樣，鍾明軒坦言也沒辦法再如當初華麗地擁抱朋友，「在思考的過程中一直無限期的延長自己回去的時間，或者，這就是逃避的證明。」

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▲▼鍾明軒7月中旬飛往美國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒在Instagram限時動態透露，如今有選擇權在地球另一端用力綻放，「也給了自己一個期限忘記那些必須忘記的。」

▲鍾明軒玩了將近1個月。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



深夜走在波士頓的巷弄裡，鍾明軒觀察人來人往的民眾，意外發現自己和這些人的差別，「一個是…有回家的路線，而另一個……是找不到家的方向。」

▲鍾明軒最近玩到波士頓。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒IG全文：

一直在延長回去的時間。

清楚現在自己已經回不到那個群體裡面，

也沒辦法高光的、暢飲揮灑那些朋友，

在思考的過程中一直無限期的延長自己回去的時間，

或者，

這就是逃避的證明。

如今的自己有選擇權選擇在地球的另一個地方繼續用力的揮放，

也給了自己一個期限忘記那些必須忘記的。

在波士頓夜晚的巷弄裡

觀察每一個從我身邊經過的路人，

我終於意識了我跟這些人的差別。

一個是…有回家的路線，

而另一個……是找不到家的方向