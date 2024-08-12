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赴日拍AV受阻！Tiny爆二度出道「接洽片商」　自嘲：A片封面有貼友善時光　

記者孟育民／台北報導

「童顏巨乳」Tiny（胎尼）迎來出道10週年，三度登上亞洲男性娛樂第一品牌JKF，成為2024年8月號封面女星，再次展現天真的無邪的大尺度性感。Tiny開心表示：「依舊是非常開心與期待！覺得自己能以一年一會的方式出現在雜誌上很有儀式感，事前準備如同其他拍攝一樣全力以赴。」先前Tiny以藝名「田井虹」進軍日本AV產業，卻因與片商合作不順利赴日發展受阻，而她也再次透過朋友接洽日本片商，積極準備二次出道。

▲▼Tiny赴日發展受阻，準備二次出道。（圖／JKF提供）

▲Tiny赴日發展受阻，準備二次出道。（圖／JKF提供）

Tiny斜槓AV經紀、劇本編導、大尺度模特兒和情慾詩人的多種身份，近期還驚喜登上喜劇節目「狗屎寫手」頻道展現流利口條，自嘲金句更是讓全場笑翻，像是「我的A片上架三小時就被下架，是怎樣，我的A片封面有貼友善時光嗎？」、「平時我最喜歡看大亂鬥系列的謎片，像是立法院那種。」成功引發網友狂讚。

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▲▼Tiny赴日發展受阻，準備二次出道。（圖／JKF提供）

▲Tiny拍攝封面。（圖／JKF提供）

提及此次合作，Tiny說：「其實我很快就答應出演了！雖然當初是跟賀瓏說我想當寫手，但其實無論是寫手還是嘉賓，都是非常難得的機會，這也是我的脫口秀初體驗，我從脫星到諧星的工作都接！」對於粉絲紛紛敲碗她朝主持和脫口秀領域發展，她表示：「主持的部份其實一直都有在零散接案，但非常希望將來有更多機會能多多曝光，期許自己的其他面向也有機會被大家認識囉！」

▲▼Tiny赴日發展受阻，準備二次出道。（圖／JKF提供）

▲Tiny願意挑戰各種工作。（圖／JKF提供）

而今年五月正是Tiny一手打造的經紀團隊成軍1000天的日子，她坦言最困難的地方就是要管理各種不同性格的人員，大家價值觀都不同，不一定人人都有同理心，而且還要處理許多超乎工作範圍以外的情緒勞動，相當不容易。被問到在徵選旗下女優時，最看重哪些條件？她語重心長地說：「一旦決定投身這個產業，她們所拍攝的影片會一輩子都在網路上流傳，會被貼上負面標籤，還有可能會影響求職與擇偶，一定要深思熟慮自己加入產業的初衷，而且這份工作背負的社會責任與職業風險之高，心理素質要足夠強大！」

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關鍵字

Tiny, 胎尼, 日本AV, AV, A片

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