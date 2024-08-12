《懼集》驚悚畫面曝！劉品言半夜熟睡遭「舔手指」網嚇瘋

記者許逸群／台北報導

驚悚短影音台劇《都市懼集》由78位演員呈現34集極短篇「沒有鬼的恐怖故事」，壓軸登場的〈住宿〉單元花絮今（12日）曝光，該單元集結劉品言、吳思賢、謝麗金、項婕如、林敬倫與顏毓麟等卡司，其中劉品言和曾少宗主演的「寵物友善」也嚇壞一票網友！

▲▼劉品言入住民宿，半夜竟遭民宿主人曾少宗舔手指。（圖／CATCHPLAY+提供）

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劇中劉品言獨自帶著愛犬入住民宿後，竟在半夜熟睡時遭噁心的民宿主人曾少宗狂舔手指，細思極恐情節也讓兩人直呼超有投射感，劉品言說：「因為我算是滿常獨自出去旅遊的人，所以也確實很常一個人Check-in民宿、飯店，但我的個性是防備心比較強的。」

曾少宗則表示：「人跟人相處時，永遠不知道對方在你面前笑的時候，背後的他在想什麼，我這個角色就是這樣的感覺，看似無害又善良的老闆，背後有著不為人知的秘密，人性的陰暗面才是最可怕的。」

▲曾沛慈一秒黑化變臉。（圖／CATCHPLAY+提供）

值得一提的是，《都市懼集》自七月開播以來，搭配觀眾每日在「金懼獎」網頁票選出最恐懼的一集，最終由曾沛慈主演的「夜店」登上排行榜第一。劇中她鎖定在夜店外醉倒的女子下手，成為瞬間「黑化」的恐怖人物，表情秒切換讓網友嚇喊：「還我可愛的沛慈姐姐！」

曾沛慈有感而發表示：「其實在生活周遭天天都會有讓人發毛的恐怖情節，那些你以為的日常，卻無法預料到接下來會發生什麼事，以及對一些事情半信半疑的感受，我想夜店這集故事帶給大家的衝擊就是人性的黑暗面，也謝謝被我嚇到的觀眾們投給夜店這一集！讓黑化的我被大家注意到。」