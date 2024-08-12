背叛FIFTY FIFTY！剩下3成員簽給趙寅成公司　前東家：會繼續告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團FIFTY FIFTY以一首單曲〈Cupid〉打開知名度，成員在2023年爆發與公司Attrakt的紛爭後，目前僅剩KEENA一員。剩下的3名成員Saena、Sio、Aran被貼上背叛標籤，官方還沒完，12日傳來3人的新動態，她們確定簽給IOK Company近來設立的新公司MASSIVE E&C，該公司將全力應援3人的活動，預計下半年正式回歸樂壇。

▲離開FIFTY FIFTY後，剩下3成員簽給趙寅成公司設立的子公司MASSIVE E&C。（圖／翻攝自MASSIVE E&C）



Saena、Sio、Aran離開FIFTY FIFTY後，動向引起各界關注，原以為需要一段時間沈澱，但3人回歸速度很快，馬上就簽給了IOK Company旗下新設立的公司MASSIVE E&C，值得一提的是，隸屬於IOK Company的演員皆很大咖，包含女星高賢廷、男星趙寅成、金荷娜、金剛於等人。

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如今該公司設立子公司MASSIVE E&C，打算培養Saena、Sio、Aran，12日對外大動作宣布與她們3人簽約，以新的團體與粉絲見面，並預計在下半年回歸。

▲IOK Company旗下擁有很多大咖藝人，近來設立新公司MASSIVE E&C。（圖／翻攝自MASSIVE E&C、IOK Company IG）



Saena、Sio、Aran預告回歸樂壇，與此同時，Attrakt徵選FIFTY FIFTY新成員的計畫也在日前確定，兩團未來在活動行程上勢必會相見，對此，有媒體詢問前公司Attrakt的回應，Attrakt方面表示，3人已經毀約了，確實是可以活動，但公司會繼續向她們提出損害賠償的訴訟。