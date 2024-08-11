記者蔡宜芳／綜合報導

2021年出道的南韓女團LIGHTSUM近日帶著新單曲回歸，沒想到，她們在戶外舉辦小型見面會時，粉絲坐著的地方突然開始噴水，事故影片引發網友熱烈討論。

▲LIGHTSUM是CUBE娛樂在2021年推出的女團。（圖／翻攝自Instagram／cube_lightsum）

LIGHTSUM在音樂節目錄製結束後，於電視台外舉辦小型見面會與粉絲互動。然而，就在她們說話到一半，粉絲所坐著的地板突然開始噴出水柱，導致眾人尖叫連連，成員們也都嚇得瞪大了眼睛，在場拍下畫面的粉絲更忍不住自嘲「見面會居然也附WATERBOMB（韓國潑水音樂節）」。

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라잇썸 미팬은 워터밤도 하네

홀딱 젖음 pic.twitter.com/RHWwMlfCbW — 람월 (@rangetsu_ss) August 11, 2024

由於LIGHTSUM粉絲坐下的地方正是噴水池，讓不少網友都傻眼表示「為什麼要叫粉絲坐在噴水池上啊？是覺得不會噴水嗎」、「相機怎麼辦啊」、「相機如果是租來的怎麼辦」、「小卡沒事吧」，對於經紀公司選擇的地點感到不解。