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沈春華恭喜林郁婷奧運奪金　5點評性別風波：政府要找更多著力點

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，雖連日來飽受性別爭議的輿論攻擊，但仍勇奪金牌，為台灣拳擊界寫下新歷史，令全台都感動萬分。而主播沈春華11日除了PO文祝賀，也提出對於此次奧運性別風波的看法，呼籲政府「要找出更多著力點」。

▲▼沈春華恭喜林郁婷奧運奪金　5點評性別風波：政府要找更多著力點。（圖／路透、翻攝自沈春華臉書）

▲林郁婷勇奪奧運金牌，沈春華11日發文祝賀。（圖／路透、翻攝自沈春華臉書）

沈春華表示，林郁婷的這塊金牌得來不易，「林郁婷展現強大的心理素質，將洪水猛獸擋在五環殿堂外，終於實現了自已的夢想！」她也對於連日來的奧運選手性別爭議分享自己的看法，首先批評引發爭議的國際拳總（IBA)本身就是最大的問題，其因為治理不善和混亂失控，早已被國際奧會（IOC）除權、失去主辦奧運拳擊賽的資格，「為了槓上國際奧會興風作浪，真正失格。」

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沈春華也讚揚國際奧會主席巴赫多次為林郁婷和其他符合參賽資格的選手發聲，「捍衛符合奧運參賽資格的選手權益，也力守奧運殿堂的公平正義和運動精神。」

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲林郁婷在演唱國旗歌時落淚。（圖／路透）

沈春華進一步指出，包括美聯社和日本奧運金牌女將入江聖奈在內的許多人都強調，林郁婷的勝利來自其紮實的技巧和長臂的運用，而非僅僅依賴力量。在金牌戰上，林郁婷以三回合5比0的優異表現，完全封鎖波蘭選手，足見其實力。

對於體育署遭外界質疑「慢半拍」的反應，沈春華認為，最重要的是選手的感受，「如何讓前線作戰的選手們更安心、感覺有後盾，政府相關單位要找出更多著力點。」她也讚揚林郁婷在面對國際霸凌時的冷靜和堅韌，「頒獎典禮上高唱國旗歌的那一刻，全台灣熬夜觀戰的我們，想必和郁婷一樣激動，為曾經的委屈，為奮戰不懈最終贏得的尊嚴和榮耀！」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

【沈春華全文】

恭喜林郁婷勇奪巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽金牌！

這一金得來艱辛，林郁婷展現強大的心理素質，將洪水猛獸擋在五環殿堂外，終於實現了自已的夢想！

這是中華隊史上第一面拳擊金牌，也讓林郁婷在世青賽、亞錦賽、世錦賽奪金後，完成金滿貫的拼圖！

連日來的奧運選手性別爭議風波，記錄幾個感想：

1.引發這場爭議的國際拳總（IBA)，本身才是最大的爭議！因「治理不善、混亂失控」早遭國際奧會（IOC)除權，失去籌辦奧運拳擊賽的資格，為了槓上國際奧會興風作浪，真正失格。

2.國際奧會主席巴赫數度義正辭嚴，為無端遭受霸凌的林郁婷和奪下66公斤級金牌的「阿爾及利亞」選手克莉芙發聲，捍衛符合奧運參賽資格的選手權益，也力守奧運殿堂的公平正義和運動精神。

3.包括美聯社和日本奧運金牌女將入江聖奈都強調，林的勝利來自紮實的技巧和長臂的運展，非仰賴力量的壓制。金牌戰林郁婷以3回合5:0的優異表現完全封鎖波蘭選手奪勝，更是明證。

4.體育署針對外界質疑反應慢半拍，雖提出說明和駁斥，但重點是選手本人的感受。如何讓前線作戰的選手們更安心、感覺有後盾，政府相關單位要找出更多著力點。

5.勇者無懼，林郁婷冷靜對抗奧運出賽以來，莫名而起的國際霸凌，內心深處應是守護母親，為國爭光，完成夢想的強大激勵。她對在台觀賽的母親喊話「好好保重，我會把金牌帶回來…」。她真的做到了！
面對母親，郁婷自然流露出競技場上看不見的女兒柔情。

頒獎典禮上高唱國旗歌的那一刻，全台灣熬夜觀戰的我們，想必和郁婷一樣激動，為曾經的委屈，為奮戰不懈最終贏得的尊嚴和榮耀！

感謝所有中華健兒，你（妳）們都是最棒的，台灣引以為傲！
#台灣拳后林郁婷
#國際奧會加油
#榮耀就是全力以赴

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奧運, 2024巴黎奧運, 林郁婷, 沈春華

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