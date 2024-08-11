林郁婷「用拳頭粉碎謠言」！　鍾瑶吐44字內心話致謝：成為我的榜樣

記者高語璠／綜合報導

台灣拳后林郁婷無懼性別爭議風波，以實力證明自己，在巴黎奧運奪下女子拳擊57公斤級金牌，感動大批台灣民眾。不少人相繼在社群發文祝賀，包括了孫可芳、八弟，其中鍾瑶感性地說 ：「謝謝妳成為我的榜樣。」真情吐露的話獲得網友讚聲連連。

▲台灣拳后林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級成功奪金。（圖／路透）

鍾瑶稍早更新Threads貼文，以「妳的力量，擋下了所有攻擊；妳的拳頭，粉碎了流言蜚語」為開頭寫下想對林郁婷說的話，文中她表示看到對方在場上揮灑汗水、賣力的模樣，讓同樣身為女生的她感到無比驕傲。八弟也有感而發地說：「我愛林郁婷，那個讓我痛苦流涕的女人。」透露自己在林郁婷身上感受到滿滿的愛，認為對方站在世界舞台上沒有別的，就是用愛支持，更是在文末大喊「她的故事好適合拍成電影啊啊啊」。

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▲鍾瑶、八弟、孫可芳相繼喊話林郁婷。（圖／翻攝自Instagram／aviis_zhong、afunnywii、babybean1102）

此外，前幾天才為林郁婷打抱不平的孫可芳，分享看這場比賽時，哭得淚流滿面，「究竟扛住了多少壓力和情緒，安安靜靜用實力說話的人，每一顆眼淚都好讓人心疼又敬佩」。其他網友見狀也紛紛發表看法，「用實力證明一切，用拳擊擊敗魔法」、「真的很心疼她」、「她讓我看到世界上英雄是真的存在的」、「台灣的女兒！超棒超善良」。

▲鍾瑶、八弟、孫可芳全文。（圖／翻攝自Threads／aviis_zhong、afunnywii、babybean1102）

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