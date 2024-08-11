ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台鋼三進大巨蛋！安芝儇父母飛來台力挺　南韓兒童競技啦啦隊助攻球迷嗨翻

記者孟育民／台北報導

台鋼雄鷹今年（2024）登上職棒一軍，旗下啦啦隊「Wing Stars」也大放異彩，外援秘密武器-南韓雙姝安芝儇（小安）、朴旻龧（Mingo），由兩位南韓啦啦隊天花板女神擔任總監！台鋼雄鷹近期連戰皆捷，氣勢如虹，由前（9日）起一連三天進駐大巨蛋，對上勁旅中信隊，「Wing Stars」也破天荒由南韓邀請到兒童競技啦啦隊「Angel King」飛台助攻，而「Angel King」也派出菁英隊員共9位，在兩週前即開始練習的「Wing Stars」且在大巨蛋共演韓國當今最火紅應援歌曲〈疾風街道〉，首二日攜手演出，皆風靡大巨蛋二萬球迷。表演今（11日）將還有一天在大巨蛋壓軸演出，粉絲千萬不要錯過！

▲▼芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

▲台鋼雄鷹三進大巨蛋，芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝儇、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

而先前為首進大巨蛋，練舞練到腿部掛彩的南韓女神-安芝儇、朴旻龧，精心設計BLACKPINK串燒組曲配「椅子舞」，讓全場辣到爆！對演藝事業相當認真有企圖心的她倆，擔任「Wing Stars」歌舞總監盡心盡力，對於三進大巨蛋，更是絲毫不放鬆，除了延攬南韓兒童競技啦啦隊「AngelKing」來台助陣，連父母親也都從韓國專程飛到台灣，為女兒搖旗吶喊！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

▲安芝儇、Mingo帶領勤練演出。（圖／桂田文創提供）

小安表示：「Angel King的小朋友平均年齡11歲，他們小小年紀很有想法，希望可以結合競技與韓國獨有的韓式啦啦舞風，創造最特別的表演。」Mingo則勉勵小朋友，「你們跳好你們的部分，Wing Stars也跳好各自的部分，這樣組合起來就會非常好看！剩下的就是現場趕快對齊！」，而Angel King一進到大巨蛋就不停地喊：「好涼喔～」對大巨蛋環境相當喜歡，但因第一次在大巨蛋表演，對這顆巨蛋感到非常新奇，表演時也非常緊張，但表現得出乎意料的好，讓觀眾掌聲不斷！

▲▼芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

▲▼南韓兒童競技啦啦隊「Angel King」飛台助攻。（圖／桂田文創提供）

▲▼芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

▲▼芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

此外，小安和Mingo忙於賽事，很希望抽出時間帶爸媽和小朋友去觀光，或去夜市走跳，Mingo說：「但聽說Angel King明天會在台灣觀光，希望他們玩得開心！」小安則傾吐心聲：「第一次在大巨蛋表演的時候，真的非常非常緊張，經過之前明星賽的經驗，到這次是第三回，內心有比較篤定和習慣了！」「Wing Stars」表演時的自選曲王心凌〈愛你〉韓文版也被大讚，擁有快紅「軟萌系」新女神「ㄧ粒」表示希望用這首有特別意義的幸運曲目，提醒自己不忘初心，也祝台鋼雄鷹所戰披靡！

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

推薦閱讀

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」　貼心1幕大圈粉：金牌氣度

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」　貼心1幕大圈粉：金牌氣度

阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！　歡迎網友複製留言聲援

阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！　歡迎網友複製留言聲援

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

林郁婷被酸民扯「有喉結」　哈孝遠自拍1部位反擊：我不就該打女籃？

林郁婷被酸民扯「有喉結」　哈孝遠自拍1部位反擊：我不就該打女籃？

林郁婷被挖2年前「青澀錄影片段」！羞喊1句話 網朝聖洗版：神預言

林郁婷被挖2年前「青澀錄影片段」！羞喊1句話 網朝聖洗版：神預言

被謝忻嗆5天「阿翔10字表態」！低調PO同框照 正宮：生活沒有同花順

被謝忻嗆5天「阿翔10字表態」！低調PO同框照 正宮：生活沒有同花順

統神逆風認同林郁婷對手「質疑沒問題」！批瞎挺台灣人：鄉愿、白癡

統神逆風認同林郁婷對手「質疑沒問題」！批瞎挺台灣人：鄉愿、白癡

謝忻開轟阿翔！律師看不下去怒批「小三不安靜一點是在哭屁哭？」

謝忻開轟阿翔！律師看不下去怒批「小三不安靜一點是在哭屁哭？」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」　貼心1幕大圈粉：金牌氣度

阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！　歡迎網友複製留言聲援

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

林郁婷被酸民扯「有喉結」　哈孝遠自拍1部位反擊：我不就該打女籃？

林郁婷被挖2年前「青澀錄影片段」！羞喊1句話 網朝聖洗版：神預言

被謝忻嗆5天「阿翔10字表態」！低調PO同框照 正宮：生活沒有同花順

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

台鋼, Angel King, Wing Stars, 安芝儇, 朴旻龧, 一粒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宇宙人揪金曲歌后助陣開唱！　突公開超狂喜訊：要當二寶爸了
  2. 朱軒洋久違露面吐心聲　曾寶儀「希望你記取教訓」：拜託繼續演戲
  3. 保護林郁婷「必須提告IBA、JK羅琳」！歐陽靖氣喊：這事不能算了
  4. 林郁婷「用拳頭粉碎謠言」！　鍾瑶吐44字內心話致謝：成為我的榜樣
  5. 羅時豐78萬YT頻道真的清空了！　頻道更名「5字曝新動向」
  6. 沈春華恭喜林郁婷奧運奪金　5點評性別風波：政府要找更多著力點
  7. 孫振比賽融入「UUUU手指舞」掀萬人熱議！　本尊認證：有人看懂好感動
  8. 女星開戰！福娃醬公開咒罵「去死」形象全毀　宣布中斷活動
  9. 台鋼三進大巨蛋！安芝儇父母飛來台力挺　南韓兒童競技啦啦隊助攻球迷嗨翻
  10. 加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366