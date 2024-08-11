台鋼三進大巨蛋！安芝儇父母飛來台力挺　南韓兒童競技啦啦隊助攻球迷嗨翻

記者孟育民／台北報導

台鋼雄鷹今年（2024）登上職棒一軍，旗下啦啦隊「Wing Stars」也大放異彩，外援秘密武器-南韓雙姝安芝儇（小安）、朴旻龧（Mingo），由兩位南韓啦啦隊天花板女神擔任總監！台鋼雄鷹近期連戰皆捷，氣勢如虹，由前（9日）起一連三天進駐大巨蛋，對上勁旅中信隊，「Wing Stars」也破天荒由南韓邀請到兒童競技啦啦隊「Angel King」飛台助攻，而「Angel King」也派出菁英隊員共9位，在兩週前即開始練習的「Wing Stars」且在大巨蛋共演韓國當今最火紅應援歌曲〈疾風街道〉，首二日攜手演出，皆風靡大巨蛋二萬球迷。表演今（11日）將還有一天在大巨蛋壓軸演出，粉絲千萬不要錯過！

▲台鋼雄鷹三進大巨蛋，芃芃（前排左起）、玖玖、米亞、毛毛；筱雯（後排左起）、艾琳、林浠、螢螢、JC、妡0、昆昆、安芝儇、Mingo、黃澄澄、李樂、圈圈、一粒、瑈瑈、恬魚。（圖／桂田文創提供）

而先前為首進大巨蛋，練舞練到腿部掛彩的南韓女神-安芝儇、朴旻龧，精心設計BLACKPINK串燒組曲配「椅子舞」，讓全場辣到爆！對演藝事業相當認真有企圖心的她倆，擔任「Wing Stars」歌舞總監盡心盡力，對於三進大巨蛋，更是絲毫不放鬆，除了延攬南韓兒童競技啦啦隊「AngelKing」來台助陣，連父母親也都從韓國專程飛到台灣，為女兒搖旗吶喊！

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▲安芝儇、Mingo帶領勤練演出。（圖／桂田文創提供）



小安表示：「Angel King的小朋友平均年齡11歲，他們小小年紀很有想法，希望可以結合競技與韓國獨有的韓式啦啦舞風，創造最特別的表演。」Mingo則勉勵小朋友，「你們跳好你們的部分，Wing Stars也跳好各自的部分，這樣組合起來就會非常好看！剩下的就是現場趕快對齊！」，而Angel King一進到大巨蛋就不停地喊：「好涼喔～」對大巨蛋環境相當喜歡，但因第一次在大巨蛋表演，對這顆巨蛋感到非常新奇，表演時也非常緊張，但表現得出乎意料的好，讓觀眾掌聲不斷！

▲▼南韓兒童競技啦啦隊「Angel King」飛台助攻。（圖／桂田文創提供）

此外，小安和Mingo忙於賽事，很希望抽出時間帶爸媽和小朋友去觀光，或去夜市走跳，Mingo說：「但聽說Angel King明天會在台灣觀光，希望他們玩得開心！」小安則傾吐心聲：「第一次在大巨蛋表演的時候，真的非常非常緊張，經過之前明星賽的經驗，到這次是第三回，內心有比較篤定和習慣了！」「Wing Stars」表演時的自選曲王心凌〈愛你〉韓文版也被大讚，擁有快紅「軟萌系」新女神「ㄧ粒」表示希望用這首有特別意義的幸運曲目，提醒自己不忘初心，也祝台鋼雄鷹所戰披靡！