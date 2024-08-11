勝利出獄首度面對韓媒　委屈喊「沒要開夜店」：消費GD，我錯了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利過去身背9項罪名，遭到起訴關1年6個月後，2023年2月出獄，就此沒再回到螢光幕前，但他經常到海外旅遊，尤其是跑遍各大夜店，每次行蹤都會引起注目。他出獄1年半以來，不斷有傳聞他要重操舊業開夜店，11日首度面對媒體受訪，否認一切謠言，而他日前提及GD，他致歉：「太沈醉於當時的氣氛了，非本意提到前成員，我錯了。」

▲勝利出獄後，不斷傳出重操舊業開夜店，他全都否認了。（圖／翻攝自勝利IG）



勝利出獄後周遊各國，其中數度來台被捕獲身影，而他這段時間不斷傳出有意在香港、柬埔寨等地開夜店，對此，韓媒《日間體育》找到他本人，出獄以後首度接受媒體採訪，他鄭重否認「完全不是事實」，過去在柬埔寨出席派對被拍到，純粹是參加友人啤酒酒吧開幕式，「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」

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▲勝利出獄後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自《日間體育》）



他當時在影片裡高喊著「我要把GD（G-DRAGON）帶來」，遭到大批粉絲痛罵，勝利親自解釋：「我太沈醉於氣氛之中，非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」而他5月的時候又被傳出要在香港開夜店，他同樣否認「不是事實，我完全沒想過，我如果又要開夜店，不覺得太不合理了嗎。」

▲▼《ETtoday》曾拍到勝利現身微風廣場。（圖／攝影中心攝）



勝利鄭重切割任何與夜店的關聯性，「關於那行（夜店）我一次都沒想過，也沒有任何計畫，更沒向任何人說過，當時那個事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用這點（造謠）。」

聊起出獄後的生活，勝利表示很抱歉因私事一直疲勞轟炸大家，「跟家人一起度過的時間很多，很平凡地活著，我從以前就愛去海外，雖然常常出國，但我完全沒有要再創業了。」出獄後，首度接受韓媒訪問，引起各界關心。