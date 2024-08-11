蔡依林唱一半「鞋跟斷掉」！乾脆踮腳尖唱跳整首　超敬業畫面瘋傳

圖文／鏡週刊

蔡依林近期在上海虹口足球場舉辦6場《Ugly Beauty》演唱會，雖然當地連日高溫，絲毫不影響蔡依林演出品質，昨（10日）晚演唱〈愛情36計〉時，所穿的右腳高跟靴子斷掉，趁著暗場1分鐘時，她一把扯掉鞋跟，然後踮著右腳唱完整首歌，令人佩服。

因高跟靴出現鞋跟斷掉的意外，蔡依林一度踮腳演出，從延伸舞台走回主舞台，讓台下歌迷看到蔡依林敬業的一面，之後趁著轉場，立即換上短靴上陣，展現臨危不亂的一面，且上海近期面臨熱浪，蔡依林在高溫下熱舞，縱使滿身汗，依舊笑容滿面熱歌勁舞。

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▲蔡依林演唱〈愛情36計〉時，先是穿高跟靴子。（讀者提供）

在舞台上，蔡依林說：「今天是《Ugly Beauty》第60場，我覺得非常不可思議，這趟旅程可以從冬天走到夏天，更沒有想到，自己還有機會在大家面前熱歌勁舞，我不知道這樣的時光還剩下多久，但我一定會盡心盡力，為你們展現最好的舞台。」

▲鞋跟斷了，蔡依林踮腳走回主舞台。（讀者提供）

她更分享每次演唱會，都會感覺自己在一步步長大，每一次的心境、故事，以及面對粉絲的心情都有所不同，她說：「我一直不斷紀錄，你們陪伴我的每一刻，每一次看到大家釋放所有精力，讓全場充滿能量時，都會感覺因為有你們，演唱會才會這麼精彩、奔放。」



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