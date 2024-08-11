青山黛瑪無預警公佈結婚！婚紗照曝光　新歌告白尪：因為你想活久一點

記者黃皓瑋／綜合報導

36歲的日本歌手青山黛瑪（青山テルマ），2008年以《留在我身邊》一曲在亞洲走紅。今（11日）她無預警曬出婚紗照，宣布結婚喜訊，引來大批網友的祝福，她也同步公開新歌《Where u r》，甜蜜告白老公：「我想在有你的世界活久一點。」

▲▼青山黛瑪無預警曝婚訊。（圖／翻攝自IG／thelmaaoyama）



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青山黛瑪稍早在IG曬出多張婚紗照，驚喜宣布“I got married”（我結婚了），透露已經在日前和喜歡的人低調完婚，也表示希望未來能和丈夫建立有趣的家庭，拜託大家今後多多關照。今日她的經紀公司也發出聲明，證實她的結婚對象是1位圈外男性，但並未公開詳細身份。

▼青山黛瑪IG貼文（翻攝自IG／thelmaaoyama。如遭刪除請見諒。）

青山黛瑪的結婚消息一出，吸引大批網友到貼文下方留言：「恭喜結婚」、「祝你們永遠幸福」，另一方面，永野芽郁、宇野實彩子、渡邊直美、若槻千夏等多位藝人也紛紛送上祝福，展現她在演藝圈的好人緣。

青山黛瑪2008年推出歌曲《留在我身邊》，在日本、台灣等地都創下高人氣，而近年她除了從事歌手工作外，也持續參與多個電視、電台節目，近期則擔任了男同志戀愛實境秀《夏日咖啡男友》的主持人。