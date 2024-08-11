邵雨薇「0偽裝逛饒河街夜市」吃情人節大餐！網目擊和吳慷仁互動：好甜

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇2020年大方認愛吳慷仁以來，小倆口的互動向來是粉絲的關注焦點。10日適逢七夕，她隔天凌晨才在社群網站分享「情人節大餐」，原來是在饒河街夜市享用美食。

▲邵雨薇吃情人節大餐。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



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畫面中，可以看到邵雨薇放下一頭烏黑長直髮，戴上藍色棒球帽，並沒有戴墨鏡或口罩遮掩，單穿白色無袖背心，露出纖細的手臂線條，「不知道多久沒有逛夜市，有點太開心！東西都好好吃。」

▲邵雨薇現身饒河街夜市。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



雖然吳慷仁沒有入鏡，但有目擊粉絲在邵雨薇的貼文留言區笑說，「看到還想說是不是眼花了，好甜rrrr」，顯見小倆口甜蜜依舊，發文至今已經吸引2.6萬人按讚。

▲有網友目擊邵雨薇和吳慷仁的私下互動很甜。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



事實上，關於和邵雨薇的結婚進度，吳慷仁2023年受訪時曾大方說「有認真想」，直言人生走到這個階段，「該來的都會來」，但不會衝動完成人生大事。

▲吳慷仁與邵雨薇的戀情十分穩定。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）