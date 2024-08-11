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林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」　貼心1幕大圈粉：金牌氣度

記者田暐瑋／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷奪下中華隊史上女子拳擊首面金牌後，在頒獎當下也忍不住流下感動淚水，前主播蕭彤雯熬夜觀戰，在電視前也跟著嚎啕大哭，「我替她覺得委屈，所以我嚎啕大哭。」更注意到在波蘭選手受獎拍照時，林郁婷出手從旁幫忙整理對方衣領，暖心舉動讓一票網友直呼太善良：「就是一個大姐姐的感覺～」

▲林郁婷替波蘭選手整理衣領。（圖／路透）

▲林郁婷替波蘭選手整理衣領。（圖／路透）

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蕭彤雯熬夜觀戰力挺林郁婷，當看到奪金那一刻，心中滿是激動，直言這次奧運有許多感人的瞬間，但唯獨林郁婷讓自己淚流滿面，「她還是哭得含蓄而優雅，一如她一路走來。我不知道對她來說到底是感動多、還是委屈多，但我替她覺得委屈，所以我嚎啕大哭。」更感謝林郁婷在面對如龍捲風般的壓力與霸凌時，仍然堅持下去，讓世界看到奧運金牌的真正意義與價值。

▲▼林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

此外，蕭彤雯和網紅「半調子文青」都有發現在波蘭選手站在頒獎台受獎拍照時，站在一旁的林郁婷眼尖發現對方衣領沒有翻好，立刻出手幫忙調整，讓蕭彤雯感動讚：「她實在是溫暖、善良，極有風度的人。」半調子文青也讚嘆：「她還是跟她們一起合照，甚至還貼心地幫對方整理衣服。要是像我這麼小心眼的人，我肯定會說抱歉喔我才不要跟你們拍咧。最終能戰勝惡意的，肯定就是良善吧。」

▲蕭彤雯和半調子文青大讚林郁婷有風度的舉動。（圖／翻攝自臉書）

▲蕭彤雯和半調子文青大讚林郁婷有風度的舉動。（圖／翻攝自臉書）

▲蕭彤雯和半調子文青大讚林郁婷有風度的舉動。（圖／翻攝自臉書）

不少網友也有發現這超暖一幕，全被感動得一蹋糊塗，「真的很善良，如果是我一定把帽子繩子和獎牌的線打死結」、「被郁婷大圈粉」、「好棒的女孩，臺灣人以妳為榮，讚」、「就是一個大姐姐的感覺」、「整理衣領超可愛！！！就是個溫柔帥氣的大學姐」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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林郁婷, 蕭彤雯, 2024奧運, 巴黎奧運

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