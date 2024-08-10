楊晨熙罹「重度子宮頸癌前病變」！生完4月急開刀　驚：以前抹片都正常

記者田暐瑋／綜合報導

女星楊晨熙2023年結婚，今年4月迎來女兒「小龍女」，怎料日前突然PO出病床照，透露剛動完手術，讓粉絲相當憂心，她也坦言是被診斷出子宮頸癌前病變，不趕快治療就可能變成癌症。

▲楊晨熙父親節當天開刀。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）



楊晨熙8日當天在臉書發文，「一早的手術～剛好是88節動手術還挺幽默，一切順利就是我爸和我腦公最好的八八節禮物，畢竟我很重要，哈哈哈哈哈哈，祝大家爸爸節快樂。」不少粉絲關心她的健康狀況，她則回應：「一切順利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關這次手術，據《三立新聞網》報導，楊晨熙表示自己被檢查出抹片異常，回診後被診斷出是子宮頸癌前病變，且狀況頗為嚴重，不是輕度，醫生建議要立刻切除，否則可能會演化成癌症，但未來可能會面臨懷孕後容易流產的狀況，必要時要做子宮頸環紮手術保護胎兒。

▲楊晨熙。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）



臺大醫院婦產部主治醫師江盈澄指出，大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所引起，雖然多數人會自行痊癒，但少部分持續感染者會引起細胞的惡性病變，再由癌前病變進展為子宮頸癌。江盈澄強調，不要因為怕抹片結果異常而不做檢查，若從癌前病變演變成癌症才治療，子宮可能需要切除或接受化療、電療，如果是在癌前病變的階段發現，早期治療與處置相對簡單，大部分只需簡單門診手術及後續追蹤即可恢復健康。

由於子宮頸癌是慢性漸進疾病且潛伏時間長達10至20年，江盈澄提醒，已無性生活或停經者，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，若子宮頸癌篩檢結果為異常，務必要到醫療院所接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及治療。