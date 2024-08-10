記者張筱涵／綜合報導

演員孫可芳9日晚間轉發霹靂舞選手孫振和教練蘇志鵬的相關訪問，並提到自己每每看到蘇志鵬都覺得非常驚奇，蘇教練不只是她的大學老師，還是藝術總監，而且私下也很有緣份，那天在巴黎奧運開幕式看見蘇志鵬在船上：「這一切真的太酷了！」

▲孫可芳位奧運選手孫振和教練蘇志鵬應援。（圖／記者黃克翔攝）



孫可芳最新限時動態提到，就讀大學時期的導演課老師就是蘇志鵬，當時就有聽說蘇老師有一個舞團，後來在劇團合作時才發現蘇志鵬是藝術總監：「接演《呼吸》的時候才知道老師跟我經紀人是同學，然後開幕式那天看到老師在船上滑手機，這一切真的太酷了！」

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▲蘇志鵬是孫可芳大學導演課老師。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



而蘇志鵬帶領的霹靂舞選手孫振將出戰今（10日）晚間10點（台灣時間）的循環賽，孫振和非洲霹靂舞錦標賽冠軍的摩洛哥選手Billy及2名世界冠軍的荷蘭選手Menno、哈薩克選手Amir同在D組，分組前2名選手前進8強。

教練蘇志鵬為孫振安排3個階段調整，首重視訓練的量，習慣下午比賽感覺，再強化他在出國前準備的新招式，依照3場循環賽判斷如何出招，在比賽倒數階段不會有太多訓練，以意象訓練為主，讓他的身體以最佳狀態迎戰。

▲孫振將在今晚出賽。（圖／體育署提供）