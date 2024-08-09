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短今騎Ubike被機車撞！　PO哭臉圖曝傷勢：有點痛

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）因甜美外型圈粉不少人，更成為許多球迷心中的啦啦隊女神，平時會在社群分享生活的她，今（9）日突然在Threads上發文透露騎Ubike時被機車撞，同時也坦言自己的小腹有點痛，並附上一個哭臉的表情符號。貼文曝光後，湧入不少網友紛紛留言表達關心。

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露，當時有一台停在路邊的機車突然發動，司機的注意力全部集中在右邊的視線，卻沒留意到左邊的情況，結果直接往左邊斜切過來，導致了這次碰撞事故。然而，這次事件雖然讓短今感到驚險，但她慶幸自己的反應迅速，才避免了更大的傷害，她也在還原事發狀況後表示：「還好我反應很快，趕快腳踩地板。」最後更在文末呼籲，所有機車騎士應提高警覺，注重交通安全。

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▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今發文透露騎腳踏車被撞。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，除了吸引不少網友朝聖按讚之外，同時也有許多人心疼寫下「保重啊」、「還好嗎？」、「委屈妳了」、「妳人沒事吧？」、「身體沒大礙吧？」的留言，紛紛關心短今的傷勢。為此，她在文章發布後不久也在留言區報平安，透露自己目前的狀況，「小腹有點痛而已」，並附上一張自己把腳踏車停好的照片。

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短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

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