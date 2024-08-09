桃園電影節壓軸片單公布！　「凍齡性感女神」溫碧霞改編自身故事

記者黃庠棻／台北報導

第11屆桃園電影節即將開幕，最後壓軸片單公布，「遷言萬語----人生廣角鏡」、「遷奇百變----電影萬花筒」兩個單元，帶領觀眾透過電影鏡頭，跨越地理與時間的限制，進入包羅萬象的人生故事，以及繽紛多變的光影世界。

▲桃園電影節壓軸片單公開。（圖／桃園電影節提供）

「遷言萬語----人生廣角鏡」15部影片最大的特點是，以女性觀點、反映真實人生的作品特別多。特別引人注目的是，由90年代香港性感女星溫碧霞擔任監製，改編自她本人少女時代真實故事的《我們的十八歲》，由兩個調景嶺女孩的成長過程，側寫香港社會的變化。

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▲《我們的十八歲》改編自溫碧霞真實故事。（圖／桃園電影節提供）

曾在坎城影展「一種注目」單元獲獎的《再見了！茱莉亞》，透過分別位在南北蘇丹的兩名女性，因一場謀殺案交織在一起的命運，以驚悚手法，暗喻政治社會；來自日本的紀錄片《沖繩炙戀》導演砂入博史紀錄攝影家石川真生以沖繩女性身份，周旋於駐紮於當地的非裔美國大兵之間的狂野青春。

▲西班牙動畫紀錄片《鋼琴師失蹤之謎》。（圖／桃園電影節提供）

「遷奇百變----電影萬花筒」則是充滿了影像創作與敘事形式上的開創實驗性，最特別的是西班牙動畫紀錄片《鋼琴師失蹤之謎》，以流暢風格的動畫形式解開半世紀前一代巴西鋼琴師突然失蹤的謎團，全片以大量bossa nova音樂貫穿，在每個層面上反差襯托出歷史與政治的無情真相。

▲陳竹昇出演《阿主》。（圖／桃園電影節提供）

另外，台灣新銳女導演蔡怡芬短片《阿主》以喜劇形式呈現絕望女子自殺前夕，遇上地基主搗亂的黑色幽默場面，本片為世界首映，將與代表台灣參賽奧斯卡最佳短片的驚悚作品《箱子》一起聯映。