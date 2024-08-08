全紅嬋追星成功！　看黃子韜親錄應援影片「摀嘴羞笑」：好開心

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸「天才跳水少女」全紅嬋由於驚人的「水花消失術」，在巴黎奧運跳水項目拿下2金，掀起一股全妹熱潮。先前曾透露自己最喜歡的藝人是黃子韜的她，這次在賽後節目《冠軍來了》中受訪，驚喜獲得黃子韜錄製的一段加油影片，讓她開心地摀住嘴巴，露出嬌羞的笑容。

▲黃子韜錄應援影片給全紅嬋。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋曾公開表示喜歡黃子韜的帥氣外表及搞笑個性，這次在節目上看到偶像親自錄製的加油影片時，開心得不得了。影片中可以看到她一開始正經嚴肅，期間突然驚訝張口，後來有些害羞地用手遮住嘴巴，真情流露的樣子相當可愛，不禁表示：「開心。」

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▲全紅嬋看到偶像非常開心。（圖／翻攝自微博）

影片中，黃子韜對全紅嬋表示：「全紅嬋妹妹，此時的妳應該已經站在跳水台上，希望妳能取得好成績，不要受傷，紅紅火火奪冠歸來，等妳，加油！」

這段影片很快衝上了微博熱搜，不過由於黃子韜與徐藝洋的戀情話題炒太久，讓許多網友對他感到不耐煩，這次的應援影片，讓眾人紛紛留言笑稱「黃子韜快接住這潑天的富貴」、「黃子韜這小子也是出息了」、「這一波黃子韜蹭到了」、「全妹唯一的缺點」，不過也有人替兩人感到開心，認為是很棒的偶像、粉絲間的雙向奔赴。

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