英國明星Arthur Darvill領銜　音樂劇《Once曾經，愛是唯一》首度來台！

記者葉文正／台北報導

榮獲東尼獎最佳音樂劇等8項大獎、葛萊美最佳音樂劇專輯獎肯定，音樂劇《Once，愛是唯一》改編自2007年的同名音樂愛情電影，由甫獲2023年奧利佛獎最佳演員，有英國「國民岳父」之稱的亞瑟・達維爾（Arthur Darvill），與出演《小鎮疑雲》的伊內絲・德・克拉克（Ines de Clercq）領銜，一眾倫敦西區明星卡司即將首次來台。

▲《Once，愛是唯一》男主角Arthur Darvill。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

而團員們在演出前，就已經收到順澤宮的帽子，當成幸運帽，期待帶來好運，還有台灣最具代表性的藍白拖，也讓團員們嘖嘖稱奇，一拿到就愛不釋手，人人有獎的禮物，讓他們與台灣拉近距離。

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▲《Once，愛是唯一》音樂劇團員。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

期盼多年終於來台演出的消息曝光後，許多喜愛當年電影或音樂劇的藝人和KOL們（如：展榮展瑞、趙小僑、何嘉文、李明川、那那大師、電影KOL瓦力等）也紛紛帶頭號召搶票，主辦單位宣布於臺北表演藝術中心8/23 （五）14:30加開平日治癒場，讓更多劇迷能把握僅此一次的演出機會。

▲團員戴上順澤宮帽子很開心。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

在歐美戲劇圈，音樂劇《Once，愛是唯一》來頭不小，劇中動人的對唱曲〈Falling Slowly〉，2008年獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎、音樂劇版本於2012年獲得東尼獎11項提名，拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本獎等8項大獎、2013年接著獲得葛萊美最佳音樂劇專輯獎、2014年奧利佛獎的音樂傑出貢獻獎等，被譽為“大滿貫音樂劇”。作為台灣租賃產業龍頭中租控股，以價值創新的理念永續經營、深耕利基市場，持續協助中小企業成長與成功，惟精惟一。基於此信念，繼去年贊助了《鐵達尼號》音樂劇之後，今年依然選中同一主辦單位愛樂愛城文化傳媒所引進的《Once，愛是唯一》音樂劇，希望透過支持台灣藝文市場更多元化和與國際接軌的作品，落實ESG行動的社會參與。

▲《Once，愛是唯一》演員即樂手。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）



音樂劇《Once，愛是唯一》由葛倫．韓薩、瑪琪達．艾葛洛瓦共同擔任詞曲創作，並由愛爾蘭劇作家恩達．沃許（Enda Walsh）擔任編劇。本次臺灣巡演是2023年首演的全新國際巡演版本，由北愛爾蘭導演狄恩．強生（Dean Johnson）執導，希望能帶來在台灣從未見過的 “演員即樂手” 的表演形式！12位音樂家演員輪番上場，一邊演奏吉他、小提琴、大提琴、手風琴、曼陀林琴和爵士鼓等樂器，同時又唱又跳又演，一邊搭配劇情發展，時而劇中人、時而場外客，展現比電影更加豐富飽滿的角色人物的內心世界，絕對將帶給觀眾一場震撼的四重感官享受。

兩位明星演員亞瑟・達維爾（Arthur Darvill），與妻子伊內絲・德・克拉克（Ines de Clercq）也將是首次來台，確定巡演檔期後也對於來台演出興奮不已，主辦已將藍白拖等具台灣的特色小物送達英國劇組，希望主創們能從彩排時就感受到台灣文化！主演們也已預留時間，將在演出結束後去夜市和海邊走走，大啖台灣美食和欣賞台灣獨特的海島風光。

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