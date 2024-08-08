樂迷暴動！Official髭男dism要來台灣開唱　12月唱進台北小巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

日本新生代超人氣搖滾樂團「Official髭男dism」驚喜宣布首度來台開唱，他們預計在12月15日來到台灣，選定於台北小巨蛋登場開唱，消息甫公開令所有粉絲都為之瘋狂，門票預計於19日中午12點在寬宏售票全面開賣。

▲Official髭男dism來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）



Official髭男dism自2012年組成以來，迅速在音樂界嶄露頭角，後續更是憑藉為許多現象級動畫創作主題曲，收穫了無數粉絲的青睞，包含《東京卍復仇者》、《劇場版SPY×FAMILY 間諜家家酒》等，只要推出新歌就會成為人氣話題的日本天團。

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值得一提的是，Official髭男dism在2019年發行的單曲〈Pretender〉MV是在台灣拍攝，以富有台北獨特氛圍的街景畫面，穿插團員在西門町屋頂的熱唱交錯剪接，當時掀起很多台灣樂迷島討論，如今首度來台開唱，引起一陣暴動。

▲▼Official髭男dism唱進台北小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）



Official髭男dism演唱會門票於9日中午12點到13日晚間23點59分止（日本時間）可優先預購，並於19日中午12點全面於寬宏售票全面開賣。門票分為7種票價4200、3600、3200、2800、2400、1800、800元。