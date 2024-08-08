請到楊烈出演MV　「沒有才能」揭他私下真實面

記者蔡琛儀／台北報導

演唱組合「沒有才能」2019年因創作畢業歌〈還是要有長頸鹿才能〉而爆紅，終於將在今年推出首張專輯，新歌〈此時此刻〉MV還邀請到成員們的偶像、實力派演員楊烈助陣，讓大家都興奮不已，裴拓分享：「這是我第一次跟專業的演員合作，在鏡頭後面看楊烈哥的演技真的嚇到，一秒入戲，就像在看電影一樣。」

▲沒有才能新歌〈此時此刻〉MV邀請楊烈出演。（圖／華研提供）

碩美則提到私下與楊烈聊到運動，交流彼此練泰拳及空手道的心得，直呼：「烈哥深藏不露！」若欣則是對楊烈的沒有架子的親切模樣印象深刻：「烈哥稱讚我們的曲風很特別，鼓勵我們繼續做好玩的東西，當下真的蠻開心的。」

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〈此時此刻〉以成人抒情曲風寫下對過去未來的嚮往，並學習專注當下的活著。MV故事在深夜的洗車場展開，成員裴拓飾演因生活不如意而選擇在車裡結束生命的過客，幸好若欣與碩美發現不對勁，最後3人一起感受當下的陪伴與快樂，楊烈則是以旁觀者的姿態，看著這一切的發生。

▲團員直讚楊烈很親切。（圖／華研提供）

當天拍攝從當晚一路拍到隔天日出，仍是學生的裴拓更是早上8點就直奔實習地點打卡上班，他表示：「當天還是有準時打卡實習，大家直接超過24小時沒睡，真的辛苦所有人了。」碩美也笑說：「收工的時候已經是我的第21小時，出門的時候是大半夜。回家還是大半夜，第一次這樣，那體感蠻特別的。」