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遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

記者蔡琛儀／台北報導

龔言脩推出雙單曲EP《惱羞成愛》，今（8日）舉辦發片記者會，他去年與小賴結束合作，今天表示兩人是好聚好散，也非常感謝他，但近日有網友討論，他IG已退追以往有好交情的黃偉晉，對此，龔言脩今被問到此事，也證實去年確實和黃偉晉吵架並退追對方。

▲▼龔言脩《惱羞成愛》雙單曲EP發行記者會。（圖／艾慕影藝提供）

▲▼龔言脩坦承去年確實和黃偉晉吵架並退IG。（圖／艾慕影藝提供、翻攝黃偉晉IG）

▲▼黃偉晉、龔言脩。（圖／翻攝黃偉晉IG）

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龔言脩表示，去年與黃偉晉因為一些小事吵架，「當時就是吵得很激動，就想退追了，就正式不要這段友情跟關係。」坦言兩人的個性都很硬、容易鑽牛角尖，「加上我又是很愛惱羞的人，就想要吵贏。」

不過龔言脩說，事後兩人有把問題講開，「現在追不追蹤，就不是那麼重要了，我也不知道網路上的人是在在意什麼。」也偶爾會因為工作碰到面，表示：「事情都已經過了，現在有沒有回追都不是重點，至少有把事情講開。」

久未發行作品，龔言脩透露，為了防止自己今天過於緊張而失眠，前晚特別服用了褪黑激素，但手機忘記充電，鬧鐘沒響，好在早上五點半就醒來，趕緊起床開嗓。他今也提到，日前因發現自己罹患睡眠呼吸中止症，因此做了扁桃腺及懸雍垂手術，甚至還檢查出有高機率罹患鼻咽癌的風險，因此現在每3個月都得回診追蹤。

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