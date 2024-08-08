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50歲男星叫吳婉君姐姐！　穿激短褲演「躺平媽寶男」一開口就被打

記者黃庠棻／台北報導

藝人洪毛加入民視8點檔《愛的榮耀》，演出王滿嬌的小兒子張明倫，角色善良但個性浮誇，加上嘴甜會哄人，是個躺平族，沒賺錢就回家靠媽媽養。洪毛表示這一次的角色任務讓他覺得很有趣，除了躺平族不像他本人以外，其他都可以本色演出。

▲《愛的榮耀》洪毛、吳婉君。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》洪毛、吳婉君飾演姐弟。（圖／民視提供）

洪毛表示自己熱愛打扮，剛好可以把以前愛買的衣服都找出來，包含一件印有老虎的超短褲，全運用在這一次的角色上。只是新角色還需要一個技能就是「耐打」，平常在家會跟姐姐阿月（吳婉君飾）打鬧，讓母親頭疼不已。

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▲《愛的榮耀》洪毛、吳婉君。（圖／民視提供）

▲洪毛飾演媽寶男。（圖／民視提供）

洪毛表示因為之前角色的關係都讓他比較樸素，現在終於可以把自己的壓箱寶都帶出來，整理出包包、皮帶、首飾等等全扛到劇組，一共2大箱，讓大家看傻，製作人王珮華說洪毛為了角色很用心，因為拍戲有時候會弄髒，但他仍說沒關係，東西買了就要用，展現出為了角色的投入。

▲《愛的榮耀》洪毛、吳婉君。（圖／民視提供）

▲洪毛為角色相當用心。（圖／民視提供）

洪毛透露這一次除了王滿嬌也是首次合作，跟吳婉君也是，只是拍戲時50歲的他都要叫40歲的對方姐姐，讓他覺得相當不好意思。劇中吳婉君在聽到他喊姐姐時，都會忍不住拿工具打他說「我比你年輕你還敢叫我姐姐」，洪毛表示因為知道劇中要很耐打，回家還先跟媽媽打預防針，怕母親看播出會捨不得，沒想到洪毛的媽媽說「沒關係，盡量打」，讓他哭笑不得。

▲《愛的榮耀》洪毛、吳婉君。（圖／民視提供）

▲洪毛角色必須要很耐打。（圖／民視提供）

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