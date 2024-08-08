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已婚男偶像「帶女大生開房」！中丸雄一糾纏20次細節曝…主播妻秘遊台灣

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「KAT-TUN」成員中丸雄一於1月宣布閃電結婚，迎娶美女主播笹崎里菜，然而昨日（8）遭週刊爆出與女大生開房。他在爆料報導公開前，已經先向所有參與主持的節目告假停工，而外界高度擔憂妻子的心情，原來老婆近日分享去台灣旅行的照片。

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲中丸雄一被爆帶女大生開房，主播妻子笹崎里菜IG最新動態是台灣美食之旅。（圖／翻攝自X、IG）

笹崎里菜與中丸雄一因合作晨間節目3年結緣，新婚7個月，老公就爆出與女大生開房間，震驚娛樂圈。她的IG最新一則貼文，是多張到台灣旅行的照片，包括造訪西門町小籠湯包店，喝鹹豆漿，吃烤鴨，接著去吃芋圓冰、逛十分老街、九份老街，合照中更出現同樣已婚的人氣女主播水卜麻美，眾人暢玩台灣大啖美食。而她強調是時差投稿，台灣旅行已經去了一陣子才公開照片。

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▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲笹崎里菜（中）與同為人妻的主播水卜麻美等人一起來台灣旅行。（圖／翻攝自IG）

中丸雄一去年（2023）也因旅遊節目來台灣拍攝。他目前主持3個帶狀節目，已經暫時停工沒露臉，受影響的3家電視台緊急對應。而他的團員龜梨和也曾上知名算命節目《可以幫你算命嗎？》，當時命理師星瞳說道「今年6月到8月會因為突發事件而面臨轉變」，而他的爆料報導正好在命理師提到時間點發生，因此日網驚呼「準到太恐怖」、「預言又命中」。星瞳過去為永山絢斗算命時預言「根據你選擇的女人，可能會被逮捕」，當時也成為話題。

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲「KAT-TUN」龜梨和也上算命節目，命理師星瞳預言「6月到8月會因突發事件面臨轉變」。（圖／翻攝自X、IG）

現年40歲的中丸雄一，一向給外界努力上進的好形象。然而他被《週刊文春》爆料，一年前在街上搭訕20歲女大生要電話，隨後主動邀約超過20次，兩人實際上僅吃過2次飯，而7月4日到連鎖旅館APA HOTEL開房，被週刊直擊。女大生向週刊表示，兩人在飯店只有聊天，真的什麼都沒做，否認發生肉體關係，且女大生離開飯店時，他皮包掏出7000日幣給對方當車資，並說「我就只有這些」。報導曝光後，他透過公司發聲明，向妻子、大眾道歉，並宣布暫時停工自我反省。

▲▼中丸雄一新婚7月「帶女大生開房」，美女主播妻秘遊台灣。（圖／翻攝自X、IG）

▲中丸雄一是好感度高的男偶像，手上有3個固定節目，目前全部告假停工。（圖／翻攝自X）

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