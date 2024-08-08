快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員韓志旼長得很有氣質，出道以來演過《閣樓上的王子》、《春夜》、《我們的藍調時光》等熱門戲劇，她雖合作過許多帥哥演員，但出道21年幾乎零緋聞，沒想到，8日傳來好消息，她被爆與小10歲的Jannabi主唱崔政勳熱戀中，稍早雙方經紀公司證實戀愛消息，演藝圈再添一對佳偶！

▲韓志旼認愛差10歲姐弟戀，對象是歌手崔政勳。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）



韓志旼與崔政勳一位是演員一位是歌手，平時沒有交集，直到韓志旼2023年8月出演KBS音樂節目《The Seasons崔政勳的夜晚公園)》才結下緣分，該節目由男方擔任主持，兩人相談甚歡，默默埋下曖昧種子。

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韓媒8日驚爆兩人戀愛消息，崔政勳迅速透過公司大方認愛，「兩人確實是在交往沒錯」，韓志旼所屬經紀公司BH娛樂也回應「韓志旼與崔政勳在最近發展成戀人關係，請多多給予應援」，認了這段剛萌芽的戀情。

▲崔政勳是很有魅力的音樂人，兩人戀情受到祝福。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）



Jannabi於2014年出道，主唱崔政勳的嗓音溫暖又富有故事感，受到很多歌迷喜愛，他們2019年因歌曲〈致猶豫不決的戀人們〉打開超高知名度，在韓算是國民樂團，年末都會受邀到頒獎典禮表演，名氣不輸偶像團體。崔政勳與韓志旼突然發展成戀人關係，令不少粉絲都感到訝異，但同時獻上祝福，稱讚兩人非常般配。