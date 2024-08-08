ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員韓志旼長得很有氣質，出道以來演過《閣樓上的王子》、《春夜》、《我們的藍調時光》等熱門戲劇，她雖合作過許多帥哥演員，但出道21年幾乎零緋聞，沒想到，8日傳來好消息，她被爆與小10歲的Jannabi主唱崔政勳熱戀中，稍早雙方經紀公司證實戀愛消息，演藝圈再添一對佳偶！

▲▼快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）

▲韓志旼認愛差10歲姐弟戀，對象是歌手崔政勳。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）

韓志旼與崔政勳一位是演員一位是歌手，平時沒有交集，直到韓志旼2023年8月出演KBS音樂節目《The Seasons崔政勳的夜晚公園)》才結下緣分，該節目由男方擔任主持，兩人相談甚歡，默默埋下曖昧種子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒8日驚爆兩人戀愛消息，崔政勳迅速透過公司大方認愛，「兩人確實是在交往沒錯」，韓志旼所屬經紀公司BH娛樂也回應「韓志旼與崔政勳在最近發展成戀人關係，請多多給予應援」，認了這段剛萌芽的戀情。

▲崔政勳是很有魅力的音樂人。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）

▲崔政勳是很有魅力的音樂人，兩人戀情受到祝福。（圖／翻攝自韓志旼、崔政勳IG）

Jannabi於2014年出道，主唱崔政勳的嗓音溫暖又富有故事感，受到很多歌迷喜愛，他們2019年因歌曲〈致猶豫不決的戀人們〉打開超高知名度，在韓算是國民樂團，年末都會受邀到頒獎典禮表演，名氣不輸偶像團體。崔政勳與韓志旼突然發展成戀人關係，令不少粉絲都感到訝異，但同時獻上祝福，稱讚兩人非常般配。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萌娃跆拳道被踢倒起不來　裁判抱起小可愛全場融化

推薦閱讀

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓志旼, Jannabi主唱崔政勳, Jannabi, 崔政勳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麵包比奪牌重要！　日羽球名將「選手村吃到法國麵包」排隊照爆紅
  2. 白心儀拯救貓科動物石虎　連副總統蕭美琴都出現了
  3. 洗菜氣到「P圖土耳其選手加腋毛」惹議！挺林郁婷：會堅定理性支持
  4. 50歲男星叫吳婉君姐姐！　穿激短褲演「躺平媽寶男」一開口就被打
  5. 相差23cm最萌身高差！190男神張凌赫新戲黑化　成魔虐戀景甜
  6. 獨家專訪／蕭閎仁轉戰房仲認「有經濟壓力」　巡演燒錢仍要唱...原因曝
  7. 江坤俊FB停擺1個月首發文！　喊話父親和全天下的爸爸
  8. 快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」
  9. 楊繡惠父親節被爸爸感動到哭 「來世還要當父女」
  10. 肯爺寵台粉！試聽會1.5萬張秒完售「加碼2驚喜」　Cos本尊有獎金

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366