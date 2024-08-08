土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

記者田暐瑋／綜合報導

台灣拳后林郁婷8日凌晨成功擊敗來自土耳其的對手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman），贏得進入金牌戰的資格，但對手賽後竟比出「X」手勢，意指女性染色體，藉此諷刺林郁婷的性別爭議，引爆網友怒火。土耳其裔的藝人吳鳳賽後發文恭喜林郁婷，卻意外遭部分網友遷怒湧入洗版，但也有人保持理性替吳鳳抱屈，「關他什麼事，別丟台灣人的臉。」

▲林郁婷被比X，土耳其裔藝人吳鳳慘被牽連。（圖／路透、翻攝自吳鳳臉書）



吳鳳以實際行動支持林郁婷，即便當天有工作，8日凌晨還是堅持看完比賽，接著發文祝賀林郁婷的勝利：「雖然明天有很多工作，但是這場比賽真的值得看！林郁婷很棒！挺住壓力，做自己，贏得勝利，等妳把金牌拿回來。」但由於土耳其選手比X的行為，部分台灣網友因而遷怒吳鳳，湧入該貼文發表激烈批評。

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▲林郁婷被比X，土耳其裔藝人吳鳳慘被牽連。（圖／翻攝自吳鳳臉書）



有人攻擊吳鳳，「要不要出來幫林郁婷發個聲闢個謠？好歹你也自稱是個台灣人吧」、「管一下你們土耳其的素質吧」，然而，也有網友站出來為吳鳳反駁，「土耳其選手的行為根本不關吳鳳的事，真的是大可不必」、「那些愛秀下限的台灣人，跟那位土耳其的選手有什麼區別」、「這個關吳鳳哥什麼事？不要牽拖」呼籲大家保持理性態度。

▲林郁婷被比X，土耳其裔藝人吳鳳慘被牽連。（圖／翻攝自吳鳳臉書）