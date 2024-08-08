ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭疑嫖娼！陸星戴向宇工作全喊停　17年形象被害慘…網揪1關鍵信他

記者陳芊秀／綜合報導

39歲大陸男星戴向宇近日陷入嫖娼疑雲風波，起因是狗仔曝光《慶餘年》張昊唯錄音檔，內容提及戴向宇擔心李易峰嫖娼事件會查到自己，引發議論。他除了發律師函撇清，張昊唯也公開道歉傳播未經證實消息，然而最新發文透露自己的工作已被全部喊停。

▲▼陷嫖娼疑雲！陸星戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

▲陷嫖娼疑雲！戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

戴向宇昨日（7）首度對外發聲。他表示對此次風波沒有憤怒，只有無奈，不知道怎麼去解釋沒有做過的事情，「我是一個大齡男藝人，沒有流量，試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麽流量的人，之前溝通的工作也全部叫停，所以我只能拼了命的來『自證』，但就算你出了無罪證明大家還是會覺得你有問題……」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陷嫖娼疑雲！陸星戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

▲戴向宇溝通中的工作全喊停，「試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麽流量的人。」（圖／翻攝自微博）

而戴向宇表示沒有去警局諮詢，因為不知道有沒有作用。他感謝太太陳紫涵無條件信任，還有很好的團隊支持。他同時相信張昊唯不是有意，但苦嘆造謠成本真的太低了，「輕易地抹殺了努力了17年的我的形象，讓我和我的家庭受到巨大的傷害，並且我並沒辦法證明自己是無辜的……」。他的回應到此，如果還有人惡意傳播，就會繼續用法律保護自己和家人。

在此之前，戴向宇已經向張昊唯發出律師函，並公開自出生以來至今的無犯罪紀錄證明。

▲▼陷嫖娼疑雲！陸星戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

▲▼陷嫖娼疑雲！陸星戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

▲戴向宇向演員張昊唯發律師函。（圖／翻攝自微博）

然而戴向宇透露工作全喊停，令陸網感嘆「真的好慘啊，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」、「因為謠言的話確實有點慘」、「別人隨便嘰歪的幾句話，導致工作都沒了，確實挺委屈的。那也沒辦法，娛樂圈大把的藝人，有的是人，肯定不用可能會暴雷的藝人啊」。另有網友觀察，戴向宇否認涉及嫖娼，警方對此沒有任何公告，有人留言：「如果是事實他這樣回應官方能忍氣吞聲不發通告嗎？李雲迪，李易峰嫖娼都發了通告 。」因此多數網友願意相信戴向宇。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

推薦閱讀

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心「貪念破壞信任」

黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心「貪念破壞信任」

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

戴向宇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳詩媛演過《愛殺17》！雙胞姊妹扮張韶涵童年…甜美顏值變啦啦隊女神
  2. 王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學
  3. 李千娜「停餵母乳」哭了！　孕期臥床+產後肌腱炎…難過吐心聲
  4. 土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰
  5. 陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了
  6. 蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭
  7. 遭疑嫖娼！陸星戴向宇工作全喊停　17年形象被害慘…網揪1關鍵信他
  8. 林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆
  9. 小孟老師／8月8日星座運勢　父親節！雙子座「賺錢機運旺」
  10. 漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366