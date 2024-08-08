遭疑嫖娼！陸星戴向宇工作全喊停　17年形象被害慘…網揪1關鍵信他

記者陳芊秀／綜合報導

39歲大陸男星戴向宇近日陷入嫖娼疑雲風波，起因是狗仔曝光《慶餘年》張昊唯錄音檔，內容提及戴向宇擔心李易峰嫖娼事件會查到自己，引發議論。他除了發律師函撇清，張昊唯也公開道歉傳播未經證實消息，然而最新發文透露自己的工作已被全部喊停。

▲陷嫖娼疑雲！戴向宇工作全喊停。（圖／翻攝自微博）

戴向宇昨日（7）首度對外發聲。他表示對此次風波沒有憤怒，只有無奈，不知道怎麼去解釋沒有做過的事情，「我是一個大齡男藝人，沒有流量，試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麽流量的人，之前溝通的工作也全部叫停，所以我只能拼了命的來『自證』，但就算你出了無罪證明大家還是會覺得你有問題……」。

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▲戴向宇溝通中的工作全喊停，「試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麽流量的人。」（圖／翻攝自微博）

而戴向宇表示沒有去警局諮詢，因為不知道有沒有作用。他感謝太太陳紫涵無條件信任，還有很好的團隊支持。他同時相信張昊唯不是有意，但苦嘆造謠成本真的太低了，「輕易地抹殺了努力了17年的我的形象，讓我和我的家庭受到巨大的傷害，並且我並沒辦法證明自己是無辜的……」。他的回應到此，如果還有人惡意傳播，就會繼續用法律保護自己和家人。

在此之前，戴向宇已經向張昊唯發出律師函，並公開自出生以來至今的無犯罪紀錄證明。

▲戴向宇向演員張昊唯發律師函。（圖／翻攝自微博）

然而戴向宇透露工作全喊停，令陸網感嘆「真的好慘啊，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」、「因為謠言的話確實有點慘」、「別人隨便嘰歪的幾句話，導致工作都沒了，確實挺委屈的。那也沒辦法，娛樂圈大把的藝人，有的是人，肯定不用可能會暴雷的藝人啊」。另有網友觀察，戴向宇否認涉及嫖娼，警方對此沒有任何公告，有人留言：「如果是事實他這樣回應官方能忍氣吞聲不發通告嗎？李雲迪，李易峰嫖娼都發了通告 。」因此多數網友願意相信戴向宇。