黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心「貪念破壞信任」

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的黃以欣（小C）淡出演藝圈後，轉行當精品代購，沒想到近日卻被踢爆賣假貨，掀起外界關注。而曾為她宣傳的女星余皓然，在得知賣假包事件後，7日於社群發文，直指黃以欣辜負自己的信任。

▲黃以欣（左）從事驚品代購，余皓然（右）也曾幫忙宣傳。（圖／翻攝自黃以欣IG、余皓然臉書）

余皓然7日在社群PO出灰底白字，寫道：「不要因為一時的貪念而破壞別人一直以來對你的信任，因為信任是花再多錢都買不回來的。」雖然她沒有指名道姓，但在留言區和網友的互動中，可以看出她所批評的對象正是黃以欣。

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▲余皓然發文。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

有網友表示，自己是看到余皓然推薦，才加入黃以欣的代購粉絲團，但後來覺得不對勁才沒下單。對此，余皓然表示：「很多年前她代購是真的做的不錯，這兩年沒關注她，只知道她有在銷售剪標包，我也不懂什麼是剪標包。」她也透露，自己先前向黃以欣買的東西都有購買證明和發票，「因為疫情時，我買了不少東西，也有驗包過，都沒有問題，女兒到現在都還在用。」很意外對方竟會爆出此爭議。

▲余皓然表示以前曾向黃以欣買過精品，當時都沒有出問題。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）