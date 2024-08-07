林郁婷和服照吸萬人朝聖！阿嬤曾不贊成她練拳「最怕孫女被打」真實心聲曝光

記者孟育民／台北報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運一路前進，明（8日）凌晨３時，公視3台將直播林郁婷女子拳擊57公斤級四強賽，若獲勝將有機會問鼎金牌。公視2014年間製播節目，捕捉到有別於拳擊擂台上實力強勁、霸氣自信的林郁婷。 她穿和服女裝的畫面在網絡瘋傳、一天內就有數萬網友點閱 ，鏡頭前她和家人挑戰化妝、穿浴衣、跳舞，讓大眾看見林郁婷私下與母親廖秀蘭、阿嬤廖秦美玉的溫情往事；這集《祖孫玩很大》林郁婷特集，也將於9日下午4時，公視頻道播出。

▲公視《祖孫玩很大》拍攝拳擊國手林郁婷（右）與與母親廖秀蘭（中）、阿嬤廖秦美玉（左）的溫情往事。（圖／公視提供）

《祖孫玩很大》林郁婷特集讓民眾回顧10年前的林郁婷，當時雖已是臺灣首位世界拳擊青年級組金牌選手，但感情好的阿嬤卻不贊成她練拳。林郁婷提到：「阿嬤有到現場來替我加油，不過她都不敢看我比賽。」擔心孫女受傷，阿嬤也曾跟她的教練曾自強表達「最怕孫女被人打」，透露自己的不捨與擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林郁婷阿嬤不敢看孫女比賽。（圖／公視提供）

而教練曾自強從林郁婷參加鶯歌工商體育班拳擊隊後，便一路陪伴林郁婷直到現今踏入巴黎奧運殿堂；當年曾自強也說：「自己對所有學員一視同仁，希望能把所有選手推上舞台」。林郁婷在榮耀背後是滿身傷痛，母親廖秀蘭都會叮嚀林郁婷：「傷痛不要讓阿嬤知道，要把你的獎盃拿給阿嬤看。」即使阿嬤肯定林郁婷成績，但對孫女的要求始終只有「平安去，安全回來」。

▲林郁婷穿和服畫面曝光。（圖／公視提供）



一直伴隨著林郁婷的母親廖秀蘭在片中也給女兒婷期許：「盡自己最大的力量，朝著妳自己的夢想，盡量去發揮。」，令人體會拳擊之路背後甜蜜動人的母女情深。

▲8月8日凌晨3時林郁婷將為奧運決賽出征，公視3台直播邀請國人一起為她加油。（圖／公視提供）