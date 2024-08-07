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温貞菱活在菁英姊陰影下！　大霈獲5星好評卻遭「同事背後捅刀」

記者黃庠棻／台北報導

八大最新台劇《妳是我的姐妹》將於9月7日播出，今（7）日公開主視覺，設計概念以不受家人期待的3.5顆星女孩「尤未來」（温貞菱飾），與擁有五顆星評價、全方位優秀姐姐尤寶茜（李霈瑜飾）做為對比，以「破紙而出」的設計象徵姐妹兩人想要擺脫身上既有的刻板印象，企圖突破框架、不想活在別人的期待裡，而是用自己喜歡的方式生活。

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》主視覺公開。（圖／八大電視提供）

《妳是我的姐妹》是金獎編劇溫郁芳繼《她和她的她》之後，推出的暖心親情作品，演員集結温貞菱、李霈瑜（大霈） 、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩等，劇情從互看彼此不順眼的兩姐妹出發，明明生長在同一個家庭，卻有著強烈的對比。

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▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》温貞菱跟大霈飾演姐妹。（圖／八大電視提供）

女主角「尤未來」是不被眾人期待，僅獲得3.5顆星普通評價的妹妹，從小就活在全方位優秀的5顆星姐姐的光環陰影下，為了扭轉命運，她試圖在職場闖岀一片天，好讓家人刮目相看，沒想到卻反而屢屢受挫，還陷入親情、愛情難解的習題。

温貞菱透露自己和「尤未來」相似的地方，是都喜歡帶給其他人溫暖、幫助別人，最不一樣的地方則是「尤未來」凡事先做再說，衝刺速度很快。她透露「我以前也是屬於那種比較急性子，很希望快點完成很多事情，但是現在慢慢變得比較緩慢，覺得很多事情可以慢幾拍，稍微花點時間沉澱一下再去做。」

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲温貞菱在《妳是我的姐妹》飾演尤未來。（圖／八大電視提供）

在《妳是我的姐妹》主視覺中的李霈瑜，以冷酷的職場精英姿態呈現，為了傳遞不屑一顧的高傲氣場，她趁拍攝空檔逗趣地擠眉弄眼，伸展臉部肌肉；大霈自曝和劇中詮釋的「尤寶茜」最不像的地方是待人接物的EQ部份，她笑說「寶茜很一板一眼，她不在乎別人喜不喜歡她，所以EQ應該是我比她高一點。」

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》主視覺公開。（圖／八大電視提供）

大霈分享扮演的姐姐一角，雖然工作能力很強，績效很好，但人際關係上卻比較容易出現 問題，例如出現對手或是想要在背後捅她一刀的人，他直呼「但『尤寶茜』因為自己優秀，所以也沒在怕的！」

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妳是我的姐妹, 温貞菱, 大霈

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