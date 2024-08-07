7歲兒摺紙袋塞糖果送禮　鄭人碩「我不吃」轉身跑廁所：瞬間鼻酸

記者許逸群／台北報導



電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，今（7日）在父親節前夕別開生面舉行時尚教父活動，演技實力派明星陣容龍天翔、喜翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、鄭人碩、陳萬號與大愷等人合體登場，眾人特別穿上時尚品牌的風格西裝登台走秀，直播時網友狂讚「黑幫老大帥出新高度」。

▲▼電影《角頭-大橋頭》演員群走秀。（圖／記者屠惠剛攝）

《角頭－大橋頭》試映好評不斷，特別是勾勒出兄弟面對家庭及血緣羈絆，所展現出的父子情溫暖動人。王陽明片中飾演的Michael哥被眾人視為這次到處惹事、引爆各大幫派集結反抗的大壞蛋，甚至是個不折不扣的超級「爸寶」，總是要身為「大橋頭」老大的父親KO桑出來收拾殘局。

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▲王陽明走秀氣勢十足，在劇中擔任小弟的懷秋也相當有戲。（圖／記者屠惠剛攝）

父親節將至，除了電影中有父子情，演員們也有多人都是爸爸，但不同於鏡頭前的兇狠，有女兒的高捷、王陽明與王識賢等人，自嘲私下都是女兒傻瓜。高捷笑說：「在家裡我叫阿貴，不是貴董。以前我是浪子，玩到哪裡睡到哪裡 ，現在一切都是以他們為先。」王識賢也說：「我在家裡就聽話。」

▲一提到小孩，鄭人碩瞬間展現鐵漢柔情的性格。（圖／記者屠惠剛攝）

除了女兒傻瓜們之外，鄭人碩也抵擋不住7歲兒子的溫情攻勢。鄭人碩透露，兒子上周用色紙摺了一個信封袋送給他，裡面塞了仙貝、兩顆曼陀珠與一顆彩虹糖。他當下看似不領情地說：「我又不吃這個東西。」隨即將信封袋放在桌上，「我就跑去廁所，瞬間鼻酸。」因為這是兒子第一次送他東西。

▲電影《角頭-大橋頭》。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，張懷秋在電影中挑戰了以往從未嘗試過的角色，他坦言：「角色離我自己的個性比較遠，蠻重視這次的作品。」他也透露，好友JJ林俊傑已看過試映，「他覺得蠻驚豔的，沒有任何出戲的地方。」不僅如此，林俊傑也力挺他承諾會包場。